Общество 06.11.2025 в 16:37

Улан-удэнца среди бела дня побили и ограбили в магазинной очереди

Мужчина неудачно наткнулся на парочку неадекватов
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнца среди бела дня побили и ограбили в магазинной очереди

В полицию обратился 36-летний житель Улан-Удэ с заявлением о грабеже среди бела дня. Неизвестный сначала побил его, а впоследствии забрал мобильный телефон, кошелек с банковскими картами и деньгами.

- Мужчина рассказал, что в очереди в одном из магазинов к нему подошла незнакомая женщина и начала предъявлять претензии, что, якобы, тот приставал к ней. Находящийся с ней мужчина устроил скандал и, выйдя на улицу, начал наносить побои заявителю. Когда потерпевший упал на землю, закрываясь от побоев, он почувствовал, что злоумышленник похлопал по его карманам, а после ушёл в неизвестном направлении, - рассказали в полиции республики.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 34-летний ранее судимый нигде не работающий горожанин. Возбуждено уголовное дело. Фигуранта взяли под стражу.

Фото: Номер один

грабеж

