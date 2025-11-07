В Чите арестовали кибермошенников

Сотрудники УФСБ выявили группу людей в Забайкалье, которые взламывали личные кабинеты граждан на сайте «Госуслуги», торговали украденными персональными данными, аккаунтами и SIM-картами, а также обналичивали незаконно полученные деньги. Об этом «Чита.Ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Забайкальскому краю.

Для своих действий участники группировки создали специальный сайт, где рекламировали теневые услуги и набирали новых участников. В дальнейшем преступники планировали проводить интернет-мошенничество с помощью вредоносных программ и поддельных сайтов.

Основные участники группы задержаны. В отношении ее организатора возбуждено уголовное дело по статье 272.1 УК РФ – за незаконное использование и распространение персональных данных и создание ресурсов для этого. По этой статье им грозит до шести лет лишения свободы.

Во время обысков сотрудники ФСБ нашли на изъятых устройствах базы с персональными данными, вирусные программы и инструкции по обманным схемам. Следствие продолжается. Не исключено, что среди пострадавших будут не только жители Забайкалья, но и Бурятии.