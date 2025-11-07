Общество 07.11.2025 в 09:33

В ООН высоко оценили работу властей Монголии по соблюдению прав человека

В Швейцарии монгольская делегация представила мировому сообществу свой план развития свобод в стране
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

Делегация Монголии во главе с госсекретарем министерства иностранных дел Лханаажавын Мунхтушигом представила в Швейцарии четвертый национальный доклад о ситуации с правами человека в стране. Об этом сообщает портал «Монцамэ». С 3 по 14 ноября в Женеве проходит 50-я сессия рабочей группы по Универсальному периодическому обзору (УПО) Совета ООН по правам человека. Первый национальный доклад страна представила в 2010 году, второй – в 2015 году, а третий – в 2020 году.

В Женеве выступили представители 78 государств-членов ООН. Делегации высоко оценили последовательную приверженность Монголии делу поощрения и защиты прав человека и подчеркнули значительный прогресс, достигнутый за последние годы. Официальные лица также представили рекомендации, которые помогут стране ещё более улучшить свои усилия в будущем.

В состав монгольской делегации вошли представители десятков ключевых национальных институтов, включая Генеральный судебный совет, Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции, МВД и др.

Участники провели конструктивный обмен мнениями, отвечая на вопросы и рекомендации делегатов государств-членов.

На сессии был рассмотрен широкий круг вопросов в области прав человека, включая защиту прав детей, предотвращение детского труда, права и благополучие пожилых людей, поощрение свободы прессы, свободу выражения мнений и защиту представителей меньшинств от дискриминации. Делегации также рассмотрели вопросы, связанные с борьбой с бытовым насилием, загрязнением воздуха, продвижением гендерного равенства, обеспечением независимости судебной власти и усилением мер по борьбе с коррупцией. 

