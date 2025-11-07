В Улан-Удэ открылся новый волейбольный центр

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл волейбольный центр «Эйс» в 103 микрорайоне. В новом спортивном центре обустроены залы для классического и пляжного волейбола. В нем будут проводиться различные соревнования, в том числе и по софтболу, а заниматься любимым видом спорта могут улан-удэнцы всех возрастов.

- Улан-Удэ известен своими волейбольными традициями. Во многих наших школах работают секции волейбола. В спортивных городских зонах всегда есть волейбольные площадки. И во дворах часто можно увидеть людей, которые играют в волейбол. Поэтому уверен, что пустовать «Эйс» не будет — примет любителей и профессионалов для игры и тренировок, - сообщил мэр города Игорь Шутенков.

Чтобы улан-удэнцам было удобно и безопасно добираться до нового волейбольного центра, а также до центра единоборств «Патриот» и школы №60, были сделаны тротуары, освещение, автобусная остановка и заасфальтирована дорога.

Фото: Игорь Шутенков