07.11.2025 в 09:42

Новый терминал в аэропорту Иркутска могут снести

Комплекс был построен с нарушениями
Текст: Иван Иванов
Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Верховный суд РФ признал ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта Иркутска незаконным, в связи с чем эксплуатацию объекта могут прекратить. Об этом сообщил портал «Сибирское Информационное Агентство». Эта новость взволновала общественность – горожане стали обсуждать ее под тематическими постами в соцсетях.

«Изначально нужно было строить как положено, по нормам, как объект капитального строительства. Получать градостроительный план, делать проектную документацию, проходить экспертизу, все согласования, вести госнадзор. А хотели проскочить как с «модульным некапитальным зданием», да не вышло. Теперь вот итог закономерен», – отметил пользователь G9999.

Он также подчеркнул, что вызывает удивление тот факт, что экспертиза признала терминал некапитальным сооружением при наличии фундамента и железобетона.

Вместе с тем многие горожане не хотят, чтобы терминал был закрыт: такой объект нужен городу ввиду стремительного роста пассажиропотока. Старого здания не хватает, чтобы принять всех людей, которые летят в Иркутск.

«Впервые в жизни Иркутска достойный терминал прилета. И тот не хотят узаконить. Что за несправедливость», – написала Наталья Барышникова.

«Кому это надо, чтобы терминал был закрытый? Ведь говорят, если звезды светятся, значит кому-то это надо», – отметил посетитель соцсети Валерий Валерьевич.

«Хотели как лучше, а получилось как всегда», – сказал Андрей Князев.

«Это за то, что они парковку такую неудобную и дорогую сделали», – предположил Irk.

Согласно решению Верховного суда РФ, независимо от того, капитальный объект или нет (именно этот факт вызывал разногласия), при строительстве объектов инфраструктуры воздушного транспорта необходим государственный надзор. История не закончена, полагают в Иркутске.

терминал аэропорт иркутск

