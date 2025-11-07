В России введут новый налог на все импортные товары

В стране в связи с дефицитом бюджета в несколько триллионов рублей, уже не хватает классических налогов. Чиновники придумали совершенно новый. На завозимые импортные товары.

В России с 1 сентября 2026 года по инициативе Минфина могут ввести новый «технологический сбор», сообщает журнал «Форбс» со ссылкой на портал «Интерфакс».

Такие предложения Минфина в рамках подготовки изменений в Налоговый кодекс внесли на рассмотрение правительства 6 ноября, уточнили источники.

Сбор предложено ввести на импорт и производство отдельных категорий товаров, их перечень и размер сбора, как ожидается, утвердит кабмин, следует из пояснительной записки к поправкам, с которой ознакомился источник агентства.

По словам главы Минпромторга, введение сбора не окажет «существенного влияния на конечную стоимость промышленной продукции». Согласно расчетам ведомства, влияние оценивается «в процент от стоимости продукта». Как отмечал Антон Алиханов, в правительстве обсуждается порядок администрирования сбора и перечень продукции, на которую он будет распространяться.