Дмитрий Маликов заценил бурятскую кухню

Режиссер Баяр Барадиев угостил народного артиста России Дмитрия Маликова традиционной бурятской выпечкой, которую привез из Забайкалья. Боовы испекла мама Баяра.

В своем тг-канале Барадиев написал, что прилетел в Красноярск снимать вирусные ролики для медицинского центра с участием артиста эстрады. Напомним, что Баяр известен своим клипом для группы AY YOLA на песни Homay и Yola. Трек Homay занял шестое место в мировом топе Shazam. В первые дни клип набрал 5 млн просмотров на YouTube и миллион — в ВК.

Фото: тг-канал Баяра Барадиева