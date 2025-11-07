Общество 07.11.2025 в 10:02
Дмитрий Маликов заценил бурятскую кухню
В Красноярске его угостили боовами
Текст: Елена Кокорина
Режиссер Баяр Барадиев угостил народного артиста России Дмитрия Маликова традиционной бурятской выпечкой, которую привез из Забайкалья. Боовы испекла мама Баяра.
В своем тг-канале Барадиев написал, что прилетел в Красноярск снимать вирусные ролики для медицинского центра с участием артиста эстрады. Напомним, что Баяр известен своим клипом для группы AY YOLA на песни Homay и Yola. Трек Homay занял шестое место в мировом топе Shazam. В первые дни клип набрал 5 млн просмотров на YouTube и миллион — в ВК.
Фото: тг-канал Баяра Барадиева
Тегибурятская кухня