Дороги Улан-Удэ начали подсыпать песком

В связи с выпавшим снегом в Улан-Удэ, коммунальщики выехали на подсыпку дорог. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до часу ночи. Особая интенсивность осадков ожидается с 14 до 20 часов.

- Просим автомобилистов быть более внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, - предупредили в Комбинате по благоустройству города.

Сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц можно через чат бот: @dispmbukbu_bot

Фото: Комбинат по благоустройству города