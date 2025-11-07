В Бурятии появилась бронзовая карта Кяхты

В Бурятии на центральной площади Кяхты появился новый арт-объект – объемная карта размером 1,5 на 3 метра. Автором проекта выступила О.А. Абидуева.

Карту изготовили из бронзы в ООО «МДМ». Облицовка – плитка из полированного натурального гранита.

«Это не просто карта улиц и площадей, а история нашего города, отражающая дух и атмосферу родного края. Каждый уголок карты наполнен деталями, знакомыми всем нам: любимые парки, уютные дворы, знаковые здания и места отдыха. Посмотрите внимательно, возможно, вы найдете здесь и свою улицу, дом, место знакомое с детства», - прокомментировали в администрации Кяхты.

Горожан приглашают посетить новую достопримечательность и сделать яркие фотографии на память. Напомним, аналогичная бронзовая карта появилась в 2023 году на Гостиных рядах в Улан-Удэ.

Ранее «Номер один» сообщал, что в центре Кяхты появилась скульптура лоточника.