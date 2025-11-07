Общество 07.11.2025 в 11:18

В Бурятии жителей Онохоя не обрадовало соседство с коровьим крематорием

Их смущает, что туда будут привозить мертвых животных со всех районов республики
Текст: Светлана Чун-зу-мин
В Бурятии жителей Онохоя не обрадовало соседство с коровьим крематорием
Фото: Заиграево-инфо.24/7

В Заиграевском районе Бурятии некоторых жителей Старого Онохоя и Онохоя не обрадовало строительство «коровьего крематория» – специального завода по утилизации павшего скота. Их смущает, что туда будут привозить мертвых животных со всех районов республики.

Люди поинтересовались в телеграм-канале «Весь Онохой», кто дал разрешение на возведение объекта и должны ли перед этим проводить сход или публичные слушания, где учитывается мнение народа.

Известно, что предприятие появится на горе напротив Старого Онохоя, недалеко от трассы. Раньше рядом была свалка. Очевидцы рассказали, что рабочие уже завезли вагончики, огораживают территорию.

Как подчеркнули в местном паблике со ссылкой на районную администрацию, в октябре этого года в муниципалитет обратился инвестор из Хакассии, готовый вложить средства в строительство высокоэкологичного крематория для животных. До этого они планировали построить данный объект в Иволгинском районе, но подходящего участка не нашлось.

«Кадастровый инженер, депутат районного Совета депутатов Татьяна Васильевна Коломейцева предложила отмежёванный и подходящий по назначению участок для размещения отходов в Старом Онохое. На совещании этот участок был одобрен, хотя были и другие предложения. Руководством поселения «Посёлок Онохой» в октябре же было выдано разрешение на размещение на данном участке строительных конструкций. Земельный участок пока инвестору не передан», - добавили в телеграм-канале «Весь Онохой».

Действующий глава городского поселения «Посёлок Онохой» Антон Павлюк заверил, что завод по уничтожению биологических отходов будут строить при использовании инсениратора – промышленной установки для термического обезвреживания отходов.

Ранее «Номер один» сообщал, что общая стоимость проекта составляет почти 31 млн рублей. На заводе будут утилизировать около 1200 тонн отходов в год. Появится 15 новых рабочих мест.

Как отмечали в минсельхозпроде Бурятии, предприятие организует централизованный вывоз трупов скота со всех районов. В отдалённых районах для их накопления установят холодильные камеры. В министерстве подчеркнули, что за процессами будет следить госветслужба, фиксируя все в системе «Меркурий».

коровий крематорий Старый Онохой

