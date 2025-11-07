Общество 07.11.2025 в 11:39

Игорь Шутенков: «У бурятского волейбола в Улан-Удэ появился свой дом»

В столице Бурятии открыли огромный волейбольный центр
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Игорь Шутенков: «У бурятского волейбола в Улан-Удэ появился свой дом»
Президент страны Владимир Путин и глава Бурятии Алексей Цыденов по телемосту открыли современный волейбольный центр «Эйс» по ул. Ринчино в Улан-Удэ. Он построен по концессионному соглашению между администрацией Улан-Удэ и частным партнером ООО «Центр волейбола Эйс». 

–  Надеюсь, что и местные власти, Алексей Самбуевич, и в вашем лице тоже будут заботиться о таких центрах, будут их поддерживать и развивать. Тем более что волейбол в нашей стране – это народный, можно сказать, вид спорта. Кто только в волейбол не играет, на каких площадках только не играют люди разных возрастов – делают это с удовольствием. Но и настоящий волейбол в рамках спорта высоких достижений развивается очень успешно: у нас и девушки, и мужчины демонстрируют отличные результаты. Волейбол стал красивым, атлетическим видом спорта. Очень хорошо, что и в Улан-Удэ появился такой центр, –сказал президент России Владимир Путин.


В центре «Эйс» оборудованы пять игровых площадок – две для пляжного и три для классического волейбола. 

–  Улан-Удэ известен своими волейбольными традициями. Во многих наших школах работают секции. В спортивных городских зонах всегда есть волейбольные площадки. И во дворах часто можно увидеть людей, которые играют в волейбол. Поэтому уверен, что пустовать «Эйс» не будет – примет любителей и профессионалов для игры и тренировок, – отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


В новом центре есть также залы для волейбола сидя, софтбола, настольного тенниса, интерактивного баскетбола, перетягивания каната и дартса. Для пляжных площадок завезено 270 тонн чистого песка, что делает тренировки максимально приближенными к профессиональным условиям.

–  Как и каждый улан-удэнец, я просто рад, что у нас открывается такой замечательный волейбольный центр. И это не просто здание, а живой организм. Здесь будет здоровье, командное взаимодействие, радость и эмоции, как у меня сегодня. Теперь у бурятского волейбола в столице республике Улан-Удэ есть свой дом – современный, просторный и доступный! – сказал мэр города Игорь Шутенков после проведения телемоста.


Центр построен в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы «Спорт России», с применением механизма государственно-частного партнёрства – при поддержке депутата Народного Хурала Виталия Лыгденова. Стоимость проекта составила более 260 млн рублей, включая федеральные, региональные средства и частные инвестиции концессионера.

– Чтобы нашим жителям было удобно и безопасно добираться до нового волейбольного центра, а также до центра единоборств «Патриот» и школы №60, мы сделали тротуары, освещение, автобусную остановку и заасфальтировали дорогу, – подчеркнул мэр.

Сегодня волейболом в Бурятии занимаются более 40 тысяч человек. Новый центр в Улан-Удэ станет местом тренировок и соревнований всех уровней – от муниципальных до международных.

Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
Теги
волейбол

Все новости

Что такое программа долгосрочных сбережений
07.11.2025 в 11:59
Еще одна жительница Улан-Удэ отмечает 101-ый день рождения
07.11.2025 в 11:57
Игорь Шутенков: «У бурятского волейбола в Улан-Удэ появился свой дом»
07.11.2025 в 11:39
В Бурятии жителей Онохоя не обрадовало соседство с коровьим крематорием
07.11.2025 в 11:18
Водителей Бурятии просят отказаться от поездок
07.11.2025 в 11:14
В Бурятии водителя осудили за смертельное ДТП
07.11.2025 в 10:37
57-летняя автоледи в Бурятии перевернулась на машине
07.11.2025 в 10:35
В Бурятии появилась бронзовая карта Кяхты
07.11.2025 в 10:28
Дороги Улан-Удэ начали подсыпать песком
07.11.2025 в 10:24
Дмитрий Маликов заценил бурятскую кухню
07.11.2025 в 10:02
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
Что такое программа долгосрочных сбережений
07.11.2025 в 11:59
Еще одна жительница Улан-Удэ отмечает 101-ый день рождения
Сегодня чествуют Марию Григорьевну Башкову
07.11.2025 в 11:57
В Бурятии жителей Онохоя не обрадовало соседство с коровьим крематорием
Их смущает, что туда будут привозить мертвых животных со всех районов республики
07.11.2025 в 11:18
Водителей Бурятии просят отказаться от поездок
Из-за снегопада на дорогах республики и в Улан-Удэ затруднено движение
07.11.2025 в 11:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru