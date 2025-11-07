Игорь Шутенков: «У бурятского волейбола в Улан-Удэ появился свой дом»

– Надеюсь, что и местные власти, Алексей Самбуевич, и в вашем лице тоже будут заботиться о таких центрах, будут их поддерживать и развивать. Тем более что волейбол в нашей стране – это народный, можно сказать, вид спорта. Кто только в волейбол не играет, на каких площадках только не играют люди разных возрастов – делают это с удовольствием. Но и настоящий волейбол в рамках спорта высоких достижений развивается очень успешно: у нас и девушки, и мужчины демонстрируют отличные результаты. Волейбол стал красивым, атлетическим видом спорта. Очень хорошо, что и в Улан-Удэ появился такой центр, –сказал президент России Владимир Путин.





– Улан-Удэ известен своими волейбольными традициями. Во многих наших школах работают секции. В спортивных городских зонах всегда есть волейбольные площадки. И во дворах часто можно увидеть людей, которые играют в волейбол. Поэтому уверен, что пустовать «Эйс» не будет – примет любителей и профессионалов для игры и тренировок, – отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





– Как и каждый улан-удэнец, я просто рад, что у нас открывается такой замечательный волейбольный центр. И это не просто здание, а живой организм. Здесь будет здоровье, командное взаимодействие, радость и эмоции, как у меня сегодня. Теперь у бурятского волейбола в столице республике Улан-Удэ есть свой дом – современный, просторный и доступный! – сказал мэр города Игорь Шутенков после проведения телемоста.





Президент страны Владимир Путин и глава Бурятии Алексей Цыденов по телемосту открыли современный волейбольный центр «Эйс» по ул. Ринчино в Улан-Удэ. Он построен по концессионному соглашению между администрацией Улан-Удэ и частным партнером ООО «Центр волейбола Эйс».В центре «Эйс» оборудованы пять игровых площадок – две для пляжного и три для классического волейбола.В новом центре есть также залы для волейбола сидя, софтбола, настольного тенниса, интерактивного баскетбола, перетягивания каната и дартса. Для пляжных площадок завезено 270 тонн чистого песка, что делает тренировки максимально приближенными к профессиональным условиям.Центр построен в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы «Спорт России», с применением механизма государственно-частного партнёрства – при поддержке депутата Народного Хурала Виталия Лыгденова. Стоимость проекта составила более 260 млн рублей, включая федеральные, региональные средства и частные инвестиции концессионера.– Чтобы нашим жителям было удобно и безопасно добираться до нового волейбольного центра, а также до центра единоборств «Патриот» и школы №60, мы сделали тротуары, освещение, автобусную остановку и заасфальтировали дорогу, – подчеркнул мэр.Сегодня волейболом в Бурятии занимаются более 40 тысяч человек. Новый центр в Улан-Удэ станет местом тренировок и соревнований всех уровней – от муниципальных до международных.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова