Еще одна жительница Улан-Удэ отмечает 101-ый день рождения

Сегодня чествуют Марию Григорьевну Башкову
Текст: Карина Перова
Фото: минсоцзащиты Бурятии

Сегодня, 7 ноября, в Улан-Удэ чествуют труженицу тыла, вдову участника Великой Отечественной войны Марию Григорьевну Башкову. Долгожительнице исполнился 101 год. Имениннице передали поздравительные открытки и свидетельство на получение единовременной выплаты.

Как рассказали в минсоцзащиты Бурятии, она родом из села Подьяр Куйтунского района Иркутской области. Выросла в семье, где воспитывалось 5 детей. В 1942 году окончила 10 классов школы и пошла работать в колхоз «Путь Ильича».

«Год спустя поступила в Иркутский медицинский институт, где училась и параллельно работала в госпитале для раненых. В 1948 году после окончания института меня по распределению направили в город Карасук Новосибирской области, где в последующем я занимала должность заведующей Санэпидемстанцией, а затем была назначена заведующей Горздрава», - вспоминает Мария Григорьевна.

С 1958 по 1963 годы ее семья жила в поселке Чуна Иркутской области, затем Башковы перебрались в Улан-Удэ. Супруг Петр Михайлович был участником Великой Отечественной войны, работал директором СОШ № 65 Улан-Удэ. Пара вырастила и воспитала двух сыновей.

Женщина является ветераном отрасли здравоохранения, она более 20 лет отработала участковым врачом в Железнодорожной поликлинике. Награждена медалью «За освоение целинных земель», почетными грамотами и благодарностями. В 1989 году Мария ушла на заслуженный отдых.

Сейчас она проживает в семье младшего сына в столице Бурятии, окружена вниманием и заботой внуков и правнуков.

Ранее «Номер один» сообщал, что накануне 101 год исполнился улан-удэнцу Ринчину Очировичу Ламажапову.

 

