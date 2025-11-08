В Бурятии прокуратура «пришпорила» муниципалов

Власти Бурятии утвердили программу по расселению аварийного жилья на 2025-2026 гг. Программа касается домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Как сообщал ранее «Номер один», переселение пройдет в Улан-Удэ, Тарбагатайском, Селенгинском и Кабанском районах. Всего планируется расселить 13 домов, в которых проживают 332 человека.Не успели высохнуть чернила на подписанной программе, как республиканская прокуратура распространила новость - 6 октября прокурор республики Михаил Филичев лично принял участие в процессе в Верховном суде Бурятии, где рассматривалось дело по поводу расселения одной из «авариек». Для России подобный шаг - явление неординарное. Руководители прокуратуры такого уровня редко участвуют в судебных процессах по будничным вопросам расселения, обычно эту работу поручают заместителям или нижестоящим прокурорам.Поводом для суда стала проверка прокуратуры Железнодорожного района Улан-Удэ, обследовавшей аварийный дом на ул. Балдынова, 10. По заключению ведомства, нормативный срок эксплуатации здания исчерпан, а физический износ конструкций достиг 70%. Следствием стали многочисленные дефекты: гниение и разрушение перекрытий, трещины в стенах, уклон полов и иные повреждения.Городская администрация установила срок расселения до конца 2032 года, однако люди в синих мундирах с этим не согласились и потребовали его сократить. Прокуратура подала иск о признании незаконным распоряжения мэрии г. Улан-Удэ в части установленного срока. Районный суд встал на сторону надзорного ведомства и назначил новый срок - до конца 2026 года. После этого администрация подала апелляцию, и спор перешел в Верховный суд республики. Именно на это заседание и прибыл лично прокурор Бурятии, чтобы участвовать в процессе.Думаем, его участие не имело технически-процессуального значения. Прокуратура послала месседж о том, что ведомство не будет сидеть и ждать, пока развалюхи начнут рушиться, хороня под обломками жителей и порождая всероссийский скандал.Верховный суд отказался удовлетворить «апелляшку» и оставил решение райсуда без изменения. Прокуратура победила в двух инстанциях, что поставило перед республиканскими властями щекотливый и срочный вопрос.Не прошло и трех дней после утверждения «аварийной» программы с 13 домами, как вдруг оказалось, что в ее двухлетний период надо расселить еще один дом - на ул. Балдынова, 10. Поводом стало решение суда, которое власти теперь обязаны исполнить. Для этого программу, утвержденную постановлением правительства Бурятии, придется срочно корректировать. Встает вопрос: каким именно образом? Расширить перечень до 14 домов или же исключить из него один из существующих, заменив на новый адрес?Оба варианта проблематичны.Расширить перечень домов, никто не запрещает, но тогда на дополнительный дом потребуется изыскать финансирование. Расселение финансируется из федерального, республиканского и муниципальных бюджетов. Сможет ли наша республика добиться увеличения поддержки из федерального бюджета, находящегося в сложном положении? Удастся ли найти деньги в нижестоящих бюджетах, тоже неясно… А ведь все надо сделать быстро, ведь именно сейчас разрабатывается бюджет на будущий год.Как известно, чем меньше денег выделяется на что-то, тем напряженнее процесс их распределения. Посмотрим, чем же все закончится.В судах постоянно идут процессы, инициированные прокурорами по поводу аварийного жилья. Так, недавно в Советском райсуде г. Улан-Удэ завершился похожий процесс о значительном переносе срока расселения дома.Все началось после обращения в прокуратуру нескольких жительниц «аварийки». Оказалось, что в 2023 году распоряжением администрации г. Улан-Удэ их многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Установленный срок отселения - до конца 2033 года.По сведениям администрации Советского района, помещения, расположенные в доме, в реестре муниципального имущества не значатся. Часть квартир находится в собственности Минобороны России, часть - в собственности граждан. Один из актов обследования Госстройжилнадзора еще в 2021 году говорил про разрушение железобетонных панелей многоквартирного дома (трещины, разрушение защитного слоя бетона арматуры, коррозия арматуры в открытых участках). Существовала возможность обрушения несущих конструкций, что несло риск угрозы жизни и здоровья проживающих.Дом был действительно плох.«Согласно выводам заключения ООО «Ренессанс Проект» от 26.08.2023 по результатам технического обследования здания, расположенного по адресу ул. Дивизионная, 3-й участок, 770, установлено, что в результате проведенного обследования, выполненного неразрушающими методами установлена следующая категория технического состояния строительных конструкций здания.Основные конструктивные элементы: фундамент - аварийное; стены, перегородки - аварийное; перекрытия - аварийное; покрытие - аварийное; крыша - работоспособное. Прочие конструктивные элементы: система инженерного обеспечения (система холодного и горячего водоснабжения) - ограниченно работоспособное; система электроснабжения - работоспособное; система отопления - аварийное; система канализации - ограниченно работоспособное», - отмечено на суде.В этом году по инициативе прокуратуры здание вновь проверили. Выявились нарушения правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, летом прошли дополнительные обследования, уже назначенные по решению суда.Фемида заключила, что десятилетний срок расселения «не отвечает требованиям разумности, является чрезмерно длительным». Улан-удэнские чиновники сопротивлялись, говоря, что большая часть помещений дома находится в федеральной собственности и рассматриваемыми вопросами должно заниматься минобороны.Аргументы признали заслуживающими внимания. Но, учитывая обстоятельства, свидетельствующие о наличии реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, невозможности безопасного проживания жильцов, Фемида поддержала требования прокурора. Срок отселения установили до конца 2027 года. Он резко сокращен. Решение не вступило в силу, так как муниципалы подали «апелляшку».Силовики обращают внимание даже на такую редкую тему, как жилищный маневренный фонд. Например, в Кабанском районе прокуратуре проиграло городское поселение «Бабушкинское».Маневренный фонд нужен, чтобы в нем могли временно разместиться жители домов, признанных аварийными, и некоторые другие категории граждан. Да, в поселении есть мини-маневренный фонд в виде одного жилого помещения, но силовики посчитали это недостаточным. Они указали на наличие в поселении «112 аварийных жилых помещений, подлежащих расселению, в которых проживает 219 граждан, в том числе 34 ребенка».Картину посчитали подтверждением бездействия администрации МО ГП «Бабушкинское» в данной сфере. Поселение обязали в течение одного года со дня вступления решения суда в законную силу сформировать и поддерживать маневренный жилфонд в количестве, необходимом для обеспечения граждан, нуждающихся в предоставлении временного жилья маневренного фонда.Известны случаи, когда прокуратура оспаривает в суде решения межведомственных комиссий, добиваясь от них проведения обследований для официального признания домов аварийными и подлежащими сносу.Так произошло в г. Улан-Удэ по 11-квартирному бараку 1928 года постройки. В прошлом году Госстройжилнадзор Бурятии выявил на доме признаки аварийности. Свое заключение с предложением провести экспертизу он передал в комиссию. Но та вернула заключение назад, сказав, что в бараке нет муниципального жилья и муниципалитет не может оплачивать подготовку экспертного заключения. Комиссия считала, что его должны представить владельцы жилья в бараке.Фемида же посчитала, что в этом случае «комиссия не вправе требовать от собственников предоставления заключения специализированной организации и ставить рассмотрение обращения Республиканской службы государственного строительного надзора и жилищного контроля в зависимость от представления собственниками дополнительных документов». Прокуратура победила.Комиссию обязали в течение шести месяцев после вступления вердикта суда в силу организовать проведение обследования дома экспертами, а потом вынести решение на основе их заключения. Вердикт пока не вступил в силу, так как проигравшая сторона подала «апелляшку».Очевидно, что прокуратура намерена не допустить обрушения ветхих домов. Подобная катастрофа неминуемо вызовет вопрос о бездействии надзорных органов и их руководства. Именно для превентивного воздействия ведомство, по всей видимости, и будет продолжать активно «пришпоривать» муниципалитет через суд.