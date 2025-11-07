В Улан-Удэ проводятся проверки управляющих компаний

В Улан-Удэ проводят внеплановые проверки деятельности управляющих компаний города. Особое внимание уделяется работе аварийно-диспетчерских служб, их оперативности при реагировании на обращения жителей и качеству устранения выявленных неисправностей.

- По результатам проведённых мероприятий управляющим компаниям «Юго-Западная», «Отличный», «Стройкомсервис» и «Реал» выданы предостережения о недопустимости нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проверки продолжаются, - сообщили в Комитете муниципального контроля.

Фото: Комитет муниципального контроля