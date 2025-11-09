В Улан-Удэ перешли на осознанный гейминг

Киберспорт уже давно перестал быть просто «компьютерным развлечением», превратившись в профессиональную дисциплину. Здесь скорость реакции измеряется миллисекундами, а тактическое мышление и стратегическое планирование сопоставимы с «игрой королей» - шахматами. Помимо виртуозного мастерства и стальных нервов, от игроков требуется полное слияние с командой, где судьбоносное решение определяет, победит она или нет. Индустрия виртуальных состязаний подразумевает под собой масштабные турниры на стадионах, многомиллионные контракты и легионы болельщиков, но своей главной ценностью она обязана тому, что была и остается универсальным тренажером для жизни…Общественное сознание до сих пор застряло в дыму компьютерных клубов «лихих» девяностых, где игры считались синонимом бездарного времяпрепровождения. Но сегодня, три десятилетия спустя, виртуальная арена стала полноправным спортом, в котором главные мускулы не физические, а умственные. Подробностями о высокоуровневом гейминге с нашим изданием поделился улан-удэнский киберспортсмен и тренер новооткрывшейся академии Александр Трофимов. Стоит отметить, что проект, в котором он обучает детей, уже работает в нескольких городах России: Казани, Якутске, Луганске, Ханты-Мансийске, а также Новосибирске. Теперь же профессиональный уровень добрался до солнечного Улан-Удэ.- Пяти- и семиклассники - наша основная аудитория. Старшеклассники же всецело поглощены подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ, - поясняет тренер. - При этом дети той и другой возрастной категории все равно тратят время на игры. Если говорить о мобильных, то безусловным лидером выступает Roblox. Среди компьютерных неизменной популярностью пользуются Dota и Counter-Strike.Именно для того, чтобы данное увлечение приносило реальную пользу, а не проходило бесцельно, академия киберспорта разработала особый подход. Ее главная фишка заключается в том, что во время обучения внимание уделяется не только развитию игровых навыков, но и личности киберспортсмена. Виртуальная арена, по сути, становится тренажером для совершенствования внеигровых качеств: прокачки критического, логического, креативного и стратегического мышления, умения работать в команде, принятия взвешенных решений и других компетенций, востребованных в реальной жизни.- У нас существует так называемая «карта компетенций», которая включает в себя разные показатели: ассертивность, эмоциональный интеллект, скорость реакции и так далее. Благодаря комплексному анализу многочисленных критериев мы определяем текущую позицию обучающегося и выстраиваем стратегию для достижения следующего уровня мастерства. При этом мы обязательно учитываем как преимущества игрока, так и потенциал для роста. Нам крайне важно, чтобы дети не просто выполняли задания, а развивались как личности, - подчеркивает тренер академии киберспорта.Тем не менее большинство родителей на это реагируют весьма настороженно. По словам тренера, объясняется все тем, что взрослое поколение опирается на свой опыт и ничего не знает о современном киберспорте. Для них данное понятие неразрывно связано с пустой тратой времени.- Очень часто после долгого объяснения по телефону мы слышим в ответ: «А, в компьютер играть? Нет, он у нас и дома может это делать», - с улыбкой отмечает Трофимов. - Наша академия киберспорта к бесцельному времяпрепровождению никакого отношения не имеет. Обратите внимание на концепцию, она заложена даже в самом названии - «осознанный гейминг».На практике это означает, что ребенок перестает быть рядовым игроком. Под чутким педагогическим руководством он погружается в киберпространство как настоящий спортсмен и стратег.- Мы не просто теоретики, мы действующие профессионалы киберспортивной сцены, - констатирует наш собеседник. - Для ребенка, который действительно нацелен на рост в киберспорте, наша академия может выступить социальным лифтом. Тренеры готовы давать структурированный опыт и наставничество, которые невозможно получить играя дома.Республиканская киберспортивная команда Memo Team считается одной из лучших. Ее участники являются чемпионами Бурятии, Дальневосточного федерального округа и Сибири.- Этой осенью нас ждет еще один знаковый матч в Шерегеше, который однозначно принесет нам очередную победу, - делится тренер.Поскольку подавляющее большинство информации люди воспринимают визуально, одних рассуждений о развитии будущего киберспортсмена будет, пожалуй, мало – все вышеизложенное необходимо испытать на себе.- Чтобы родители сменили гнев на милость и увидели, насколько вырос уровень взаимодействия в компьютерных играх, мы проводим первые занятия вместе с ними, - говорит Александр Трофимов.Помимо игровых сессий с наставником для юных спортсменов организованы даже тематические лекции - например, о разнице между ролью в игре и в жизни.- В Counter-Strike обычно играют две команды по пять человек. У каждого игрока есть своя определенная роль: капитан, саппорт, снайпер, люркер и энтри-фрагер. Каждая по-своему хороша. Во время занятий мы используем ролевой подход. Проводим прямую параллель и показываем, что, например, лидерство в игре - это трамплин для становления лидера в реальной жизни, - говорит Трофимов.Примечательно, что многие дети, едва переступив порог академии, выглядят застенчивыми и скованными. Однако уже после нескольких занятий происходит переломный момент - в пылу командной игры даже самые замкнутые ребята раскрываются.- Дети сегодня привыкли контактировать друг с другом через безжизненный монитор, чувствуя себя за ним в безопасности, - делится тренер. - Наша задача показать им, что они могут быть такими же открытыми и в повседневности.Убедиться в эффективности уникальной методики мы, конечно, решили на личном опыте. Александр Трофимов предложил журналисту, за плечами которого сотни часов в сольных играх по типу: Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption, Alan Wake и пр., пройти тестирование и прочувствовать, что такое командная игра в Counter-Strike.Индивидуальная тренировка хоть и была сокращенной, но длилась почти целый час.- Из целой кипы разношерстных тестов мне больше всего запомнился мини-экзамен на непрерывное распознавание. Нужно было следить за картинками и как можно быстрее нажимать кнопку, если какая-то повторялась. Тест же на слепую печать вызвал у меня настоящий азарт… - вспоминает журналист «Номер один».Затем кибернаставник прочел несколько лекций, в том числе о человеческой памяти - краткосрочной и долгосрочной, которая заставила по-новому взглянуть на процесс запоминания. Финальной частью стало непосредственно цифровое погружение, где тренер прямо во время игрового процесса фиксировал показатели. Например, скорость реакции.Итоги были таковы, что есть над чем работать, независимо от игрового опыта и возраста. Несмотря на уверенное владение геймпадом и сотни часов в сложнейших играх, «подопытному» пришлось столкнуться с принципиально иной реальностью.- И в жизни, и в играх мне привычнее медленный темп, когда можно часами (а то и днями) принимать ключевое решение. В Counter-Strike же тактика осторожного одиночки оказалась обречена на провал. Мне пришлось на ходу учиться самому сложному - коллективной работе. Все-таки грустно осознавать, что возраст младшеклассника давно позади. Ведь именно в те годы нейропластичность мозга максимальна и новые навыки схватываются на лету, - делает выводы корреспондент. - Традиционные кружки социализации могут вызывать у детей напряжение, академия же киберспорта способна выступить для них безопасным «мостиком», ведущим в мир коммуникаций. Здесь они учатся взаимодействовать, не покидая свою зону комфорта. К тому же площадка целенаправленно развивает мета-навыки: от когнитивных функций вроде скорости реакции и стратегического мышления до социального интеллекта - умения договариваться, брать на себя роль лидера или ведомого, в зависимости от ситуации. В конечном счете в выигрыше остается каждый ребенок. Один может вырасти в киберспортсмена с многомиллионными контрактами, а другой - стать уверенным и разносторонним человеком, свободным от многих социальных страхов.Конфликт поколений вокруг гаджетов постепенно сменяется принципиально новой парадигмой осознанного гейминга. Его ключевая задача заключается не столько в подготовке профессиональных киберспортсменов, сколько в формировании критически важных компетенций через понятный и увлекательный для детей цифровой язык. Эти приобретенные навыки служат надежной основой для будущего, обеспечивая подрастающему поколению психологическую устойчивость и конкурентоспособность в условиях стремительно меняющегося мира независимо от профессионального выбора.