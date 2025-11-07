Общество 07.11.2025 в 12:50

На борьбу с гололедом в Улан-Удэ вышли 12 пескоразбрасывателей

Между тем в городе образовались гигантские пробки
Текст: Елена Кокорина
Снегопад в ноябре оказался неожиданностью для коммунальных служб Улан-Удэ и город превратился в один сплошной затор. Местные соцсети пестрят видеосообщениями о проблемах на дорогах связанных с гололедом. Проехать не могут как грузовые машины и автобусы, так и легковушки.

Между тем сотрудники Комбината по благоустройству подсыпают дороги и тротуары и сейчас на линии работают 12 пескоразбрасывателей.

- По данным ЦГМС в Улан-Удэ весь день будет идти снег. Комбинат по благоустройству мониторит ситуацию на дорогах. Техника работает во всех районах города. Особое внимание мы уделяем спускам, подъемам и автобусным остановкам. Дороги будут подсыпаться весь день, - сообщил директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

Водителей и пешеходов просят быть осторожными и внимательными на дорогах. Если вы заметили скользкий участок, оставьте заявку в чат бот: @dispmbukbu_bot

