ГИБДД Бурятии вышла на помощь коммунальщикам

На помощь городским коммунальщикам пришли сотрудники ГИБДД. Они сопровождают пескоразбрасывающие машины КБУ, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ спецтехники к наиболее опасным участкам.

- Водители, будьте бдительны! Просим вас проявлять повышенное внимание к дистанции и оказывайте содействие пескоразбрасывающим автомобилям, уступая им дорогу. Оставить заявку на подсыпку можно нам через чат-бот: @dispmbukbu_bot, - сообщили в Комбинате по благоустройству города.

Фото: Комбинат по благоустройству города