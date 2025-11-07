В Бурятии медики помогли пожилому мужчине, которого лягнул конь

В Джидинском районе Бурятии медики Гусиноозерской ЦРБ помогли пожилому мужчине восстановить подвижность руки. Его лягнул конь, из-за удара копытом сельчанин получил тяжелый перелом ключицы и повреждения сустава.

После происшествия пострадавший обратился в Петропавловскую больницу. Там его направили в центральную районную больницу. Врачи сделали операцию, вставили пластину. И сейчас – вытащили.

«Чувствую себя нормально. Персонал приветливый – вообще хорошо», - сказал мужчина.