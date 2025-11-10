Туристы из Бурятии ждут китайские самолеты

Отмена визовой зависимости между Россией и Китаем спровоцировала настоящий бум на авиаперелеты. Однако главными бенефициарами возросшего турпотока становятся не российские, а китайские авиаперевозчики. По оценкам экспертов, львиную долю рынка заберут четыре ключевых авиакомпании Поднебесной: Air China, China Southern, China Eastern и Hainan Airlines.Нарастающая конкуренция приобретает особые масштабы на Дальнем Востоке, где китайские авиакомпании активно вытесняют российских перевозчиков. О проблеме публично заявил генеральный директор Аэрофлота Сергей Александровский, выступив в Совете Федерации. Ситуация усугубляется тем, что российские авиакомпании испытывают острую нехватку лайнеров для международных рейсов на фоне санкционных ограничений.В такой ситуации Россия может пойти на упрощение правил и разрешить китайским авиакомпаниям полеты в Китай из большего числа городов ДФО, включая Улан-Удэ.Крупнейший российский авиаперевозчик - группа «Аэрофлот» - ощущает угрозу из-за растущего присутствия иностранных авиакомпаний на своем домашнем рынке. По данным авиационного портала ATO.RU, гендиректор Аэрофлота Сергей Александровский заявил об этом 21 октября на заседании в Совете Федерации. По его прогнозам, иностранные перевозчики перевезут в 2025 году 23 - 24 млн пассажиров на российском рынке. Это значительно больше, чем в 2019 году, когда на все зарубежные авиакомпании в России пришлось около 15 млн пассажиров.«Безусловно, это достаточно серьезное давление не только на группу «Аэрофлот», а в целом на российскую коммерческую авиацию», - сказал Александровский.После введения Пекином безвизового режима в сентябре китайские авиакомпании резко нарастили присутствие на дальневосточном рынке. Созданный ими мощный спрос на перелеты в Китай они поддерживают, по его оценке, «неадекватно» низкими тарифами, что создает неравные условия конкуренции.«Неадекватные» тарифы китайцев выражаются в том, что они предлагают цены на 20 - 30% дешевле, чем российские перевозчики. Например, на рейсы «Москва – Пекин» и на некоторые даты в первых строчках поисковиков авиабилетов просто нет российских авиакомпаний, между собой по ценам конкурирует лишь четверка авиакомпаний — Air China, China Eastern Airlines, China Eastern и Hainan Airlines. Российские авиакомпании далеко внизу, и их авиабилеты предлагаются по более высоким ценам.Аэрофлот попросил законодателей защитить интересы национальных перевозчиков.«Доступность международных перевозок важна, но, тем не менее, интересы российских перевозчиков, мне кажется, в этой тенденции очень важно отслеживать и контролировать», - объяснил гендиректор Аэрофлота.В ответ на отмену виз Аэрофлот значительно расширил свою программу полетов в Китай. К уже существовавшим рейсам на курорт Санья из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Новосибирска и Екатеринбурга компания добавила направления из Казани, Санкт-Петербурга и Уфы. Из своего хабового аэропорта «Шереметьево» авиагигант также выполняет рейсы в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай. Дочерняя авиакомпания «Россия» подключилась к экспансии, открыв рейсы в Пекин и Санья из Красноярска, а также в Шанхай из Владивостока.Масштабы авиасообщения между странами впечатляют: по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), этим летом еженедельно выполнялось 215 рейсов. Их обслуживали восемь китайских и семь российских перевозчиков. Почти половина всего сообщения (50%) была завязана на Москву, в то время как 22% рейсов связывали Китай с регионами Дальнего Востока.Прогноз на 2025 год для российских авиаперевозчиков остается сдержанным. По данным ATO.ru, Росавиация ожидает перевозки на уровне 109,7 млн пассажиров, что на 2% ниже показателей 2024 года.В этих условиях авиакомпании вынуждены прибегать к агрессивному ценообразованию, чтобы удержаться на рынке. Ярче всего это видно на примере Дальнего Востока. Аэрофлот, например, предлагает билеты по маршруту «Владивосток – Харбин» всего за 8 тыс. рублей в декабре.Не отстает и иркутская «Аврора». Она сохраняет присутствие на направлениях «Хабаровск – Харбин» и «Владивосток – Пекин», в том числе за счет доступных тарифов в 11 - 13 тыс. рублей.Туристы из Бурятии до Пекина пока могут добраться через Иркутск Аэрофлотом, S7, а также Air China. Причем S7 вынуждена включаться в гонку за пассажиров и устанавливать цены даже ниже, чем китайцы. В декабре у S7 билеты до Пекина стоят до 11 тыс. рублей в одну сторону, тогда как китайцы довезут за 15 тыс. рублей.Однако китайские авиакомпании всегда получают самые лучшие слоты в аэропортах. Так, из Иркутска Air China вылетает в самое лучшее время - в 18:00 и прилетает в Пекин в 20:30. S7 же из Иркутска вылетает в 01:45 и прилетает в 04:45. Как известно, ночные перелеты крайне негативно влияют на здоровье путешественников, да и прилеты ночью в Китай мало кого радуют. Неудивительно, что туристы выбирают альтернативу. К тому же китайскими авиалиниями полет до Пекина по расписанию получается на 20 минут короче. Самолеты у китайцев летают с большей скоростью.- Китайцы выигрывают конкурентную гонку за счет более эффективного ведения бизнеса, больших объемов и поддержки государства. И наши туристы все больше выбирают китайских авиаперевозчиков, их самолеты более новее, хорошо обслуживаются и считаются надежными, - говорит менеджер по туризму одной из улан-удэнских турфирм.По ее словам, «сейчас на первый план выходит цена перелета, а она у китайских перевозчиков часто более низкая».Экс-гендиректор Бурятских авиалиний Анатолий Абашеев выразил удивление словами руководства Аэрофлота о «неадекватных» тарифах китайских перевозчиков.— Неадекватными они не могут быть по определению, поскольку являются экономически обоснованными, ведь издержки у них ниже, и им нет смысла завышать цены на авиаперелеты. Я не вижу желания у китайцев специально давить на наших перевозчиков, просто так сложилось, что кроме них мало кто летает в Россию. Плюс у наших перевозчиков есть определенные сложности с поставками новых лайнеров, что ограничивает им полеты на зарубежных направлениях, которые всегда были выгоднее внутренних, - сообщает он.Как отметил эксперт, сегодня программа импортозамещения в стране «буксует», и, если санкции не снимут, летать на зарубежных линиях будет все больше китайских авиакомпаний, которые смогут взять на себя проблему «нехватки провозных мощностей».Для потребителя, по его словам, абсолютно не важно, кто будет возить, лишь бы «была обеспечена авиационная безопасность и предложена нормальная цена».Анатолий Абашеев напомнил, как в кризисные времена 90-х китайцы выручили россиян своим «ширпотребом», можно сказать, «обули и одели», в хорошем смысле этих слов. Сегодня в стране также наблюдается экономический кризис, и в какой-то степени ситуация повторяется.- Так что если в российской авиации будет совсем плохо, то китайские товарищи помогут, возьмут на себя перевозку пассажиров, - убежден он.У российских авиакомпаний сегодня осталось не так много самолетов, которые можно было выставить на зарубежные линии.Так, недавняя поломка самолета Red Wings во Вьетнаме привела к тому, что тысячи россиян не смогли вовремя вылететь из страны и были вынуждены продлевать отпуск за свой счет из-за неявки на работу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.По информации журналистов, российские туристы столкнулись с постоянными отменами и переносами времени вылета самолета Red Wings из Нячанга в Москву.Туристы рассказали, что причиной задержки стала поломка двух из трех дальнемагистральных бортов авиакомпании Red Wings, которые выполняли дальние рейсы.Для жителей Бурятии сегодня весьма актуальным становится вопрос возобновления авиарейсов по маршруту «Улан-Удэ - Пекин». До 2022 года на линии летали лайнеры S7. Но после отмены рейса так к нам никто не зашел. Все переговоры с российскими перевозчиками на предмет захода в Улан-Удэ оканчивались ничем.За исключением разве что монгольской авиакомпании Hunnu Air, которая выполняет чартерные рейсы в Китай на остров Хайнань по пятницам. Заполнение рейсов, по оценкам туроператоров, стабильно высокое. Однако регулярных рейсов до Пекина по-прежнему нет, и все надежды туристов сегодня связываются сегодня с китайскими авиакомпаниями, одна из которых может открыть рейс из Улан-Удэ до столицы Китая.Экспансия китайских авиакомпаний началась еще до отмены виз. В мае 2025 года Air China вышла на маршрут «Иркутск – Пекин». Аналитики не исключают, что следующей «посадкой» китайских перевозчиков может стать аэропорт Улан-Удэ. По сведениям «Номер один», сегодня ведутся переговоры о заходе в аэропорт «Байкал» одной из китайских авиакомпаний, но пока, как отмечает источник, «конкретики нет».