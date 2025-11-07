Владельцы ТГК-14 усмотрели «заказ» в своём аресте

Член совета директоров ТГК-14 Виктор Мясник заявил, что возбужденное в отношении него и председателя совета Константина Люльчева дело – заказное. Об этом он сказал журналистам 7 ноября во время заседания суда, передаёт портал Chita.ru.

Дело было возбуждено 28 мая 2025 года по признакам части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Люльчева, Мясника и пока неустановленных лиц. Пострадавшими признаны АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» и АО «Улан-Удэнский авиационный завод». Обвиняемым может грозить лишение свободы до 10 лет. В сентябре в суде впервые прозвучала сумма ущерба, причиненного компаниям, – 9,7 миллиона рублей. Про эти аргументы Люльчев уже заявлял в суде.

«У нас потребителей более двух тысяч, которые находятся на этих же тарифах, на которых находятся два этих предприятия. И вот эти потребители, в том числе больницы, муниципалитеты, администрация и еще 500 тысяч населения претензий не имеют, потому что тариф утверждается РСТ, утверждается государством. А два подставных предприятия демонстрируют убытки, которые сами подсчитали и не представили расчета. Это говорит о том, что это заказное дело», – сказал Мясник.

Отвечая на вопрос о возможных заказчиках дела, он сказал, что не может их назвать.

Константин Люльчев сказал, что преследование началось, как только они погасили кредит, взятый на приобретение компании. Также он отметил, что ранее во время рассмотрения дел в суде выезжал за границу по разрешению следователя и возвращался.

«То есть мы понимали, что в наших действиях точно нет никаких признаков и составов преступления», – подчеркнул Люльчев.

По данным источников издания «Коммерсант», Константин Люльчев был задержан в Чите при попытке вылететь за пределы России, а Виктор Мясник – в Москве, по которой он передвигался на Rolls-Royce. Как утверждают собеседники «Коммерсанта», поводом для возбуждения дела стали результаты проверок, которые провели сотрудники службы экономической безопасности ФСБ, подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, а также прокуратуры. Люльчев назвал происходящее рейдерским захватом и объявил в знак протеста голодовку. Мясник же считает, что это оговор.

Добавим, что топ-менеджмент явно лукавит, говоря о том, что у тысяч потребителей тепла не было претензий по поводу ежегодного роста тарифов, которые с приходом Люльчева и Мясника стали намного превышать официальную инфляцию.