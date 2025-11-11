Парадоксы рынка труда Бурятии

Дефицит кадров в ключевых отраслях экономики Бурятии уже давно стал нормой. Нехватка врачей, токарей, водителей, продавцов и рабочих тормозит реализацию любых проектов - от строительства театра «Байкал» до работы общественного транспорта. Согласно последним данным, в республике наблюдается парадоксальная ситуация: при общем росте числа соискателей на 61% за год работодатели не могут найти специалистов по критически важным профессиям. Власти и бизнес решают проблему нестандартными методами: в республике активно привлекают к работе осужденных и расширяют программу трудовой миграции, в том числе из Северной Кореи.Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru составили точный портрет кадрового голода в Бурятии. Согласно исследованию, в октябре в Бурятии работодатели активнее всего искали водителей, продавцов-консультантов, продавцов-кассиров и разнорабочих. Всего за месяц в республике было размещено или обновлено предложений о работе по 149 различным профессиональным направлениям.В перечень 20 самых востребованных специальностей также попали менеджеры по продажам и работе с клиентами, машинисты, повара, пекари, кондитеры, монтажники и электромонтажники, сварщики, слесари, сантехники, врачи, операторы call-центра и специалисты контактного центра, уборщики, бухгалтеры, кладовщики, грузчики, автослесари и автомеханики, администраторы, официанты, бармены, бариста, инженеры ПТО и инженеры-сметчики.При этом дефицитными продолжают оставаться лишь 45% из числа наиболее нужных специалистов. В их числе - врачи (1,2 резюме на вакансию при норме 4 - 7,9), повара, пекари и кондитеры (1,5), слесари и сантехники (1,6), сварщики (2), электромонтажники (2,1), монтажники (2,5), продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (2,7), автослесари и автомеханики (2,8), машинисты (3,6).На позиции инженеров ПТО и инженеров-сметчиков (4 резюме на вакансию), уборщиков (4,5), кладовщиков (5,1), разнорабочих (5,5), водителей (6), операторов call-центра и специалистов контактного центра (7,6), а также бухгалтеров (7,8) конкуренция находится в пределах комфортных значений.Наибольшее число претендентов на одно место отмечается среди менеджеров по продажам и работе с клиентами (8,9 резюме на вакансию), грузчиков (9), администраторов (17,2), официантов, барменов и бариста (17,6).Система здравоохранения Бурятии переживает один из самых серьезных кадровых кризисов. По официальным данным министерства здравоохранения республики, нехватка медицинских кадров составляет порядка 500 врачей и примерно 300 специалистов среднего звена. Эта проблема создает препятствия для своевременного оказания качественной медицинской помощи населению, особенно в сельской местности и удаленных районах.Недавно принятый Государственной Думой законопроект минздрава об обязательном целевом обучении студентов медицинских вузов и колледжей призван решить эту проблему. Новое правило коснется всех, кто планирует учиться за бюджет в 2026 году. Практика обязательной отработки трехлетнего срока после окончания медицинского вуза представляется одной из мер, направленных на перераспределение кадров для покрытия дефицита в наиболее нуждающихся медицинских организациях. Однако эффект от этой меры проявится лишь через несколько лет, а проблема требует немедленного решения.- Данные поправки необходимы для решения проблемы кадров и повышения качества медпомощи населению, что позволит резко сократить дефицит врачей и медсестер в районах республики, - прокомментировали эту инициативу в пресс-службе министерства здравоохранения республики. - На сегодняшний день проблема дефицита медицинских работников остается актуальной: нехватка кадров составляет порядка 500 врачей и примерно 300 специалистов среднего звена.Муниципальные транспортные предприятия Улан-Удэ продолжают бороться с нехваткой кадров. Как докладывали в конце прошлого года депутатам горсовета, МУП «Городские маршруты» при штатной численности в 749 человек было укомплектовано лишь на 65% - фактически работало только 490 сотрудников. Острее всего не хватает водителей, кондукторов и слесарей. Руководство предприятия пыталось переломить ситуацию за счет повышения заработной платы работникам. Но кардинальных перемен в работе общественного транспорта за это время так и не произошло.Аналогичные проблемы испытывает и МУП «Управление трамвая». Несмотря на проводимую модернизацию и ремонт производственных помещений, кадровый вопрос остается нерешенным. Ситуация усугубляется тем, что работа водителя общественного транспорта требует специальной подготовки и высокой ответственности, при этом не предлагая конкурентных условий труда по сравнению с другими отраслями.Градообразующее предприятие «Разрез Тугнуйский», входящее в группу компаний АО «СУЭК», несмотря на активное сотрудничество с вузами и развитие Мухоршибирского филиала Байкальского колледжа недропользования, тоже продолжает испытывать острую нехватку квалифицированных кадров. Генеральный директор предприятия Юрий Андреев констатирует, что компания вынуждена увеличивать долю вахтового персонала из-за отсутствия местных трудовых ресурсов.Строительная отрасль Бурятии демонстрирует еще более тревожные показатели. По данным hh.ru, строительные вакансии занимают 9% от общего их числа в республике, что ставит регион на восьмое место среди других российских регионов по величине данного показателя. Особую остроту проблеме придает тот факт, что нехватка квалифицированных строителей напрямую угрожает срокам возведения таких значимых объектов, как новый театр «Байкал». Заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников после посещения строительной площадки театра выразил тогда серьезное беспокойство слабой динамикой работ и недостаточным количеством рабочей силы.Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Бурятии на встрече с врио министра сельского хозяйства и продовольствия Амгаланом Дармаевым назвали острый дефицит кадров одной из основных проблем отрасли. Производители сталкиваются не только с нехваткой квалифицированных специалистов, но и с подорожанием сырья, и с высокими процентными ставками по кредитам.Конкретные примеры иллюстрируют масштаб проблем. Мощности ООО ТД «Молоко Бурятии» рассчитаны на переработку 200 тонн молока в сутки, но предприятие получает в зимний период лишь 60 - 100 тонн. Рыбзавод «Байкал» столкнулся с особой проблемой - закрытием кафедры по переработке рыбной продукции в Восточно-Сибирском государственном университете, что осложняет приток новых специалистов. Для решения этого вопроса запланировано проведение совещания с вузами.- Для более глубокого понимания проблем отрасли врио министра сельского хозяйства и продовольствия Амгалан Дармаев анонсировал серию выездов на предприятия Бурятии. Большинство проблем отрасли носят системный характер, по каждому вопросу будет проведена отдельная работа, - сообщала пресс-служба министерства в начале этого года.В условиях кадрового кризиса власти и бизнес республики вынуждены искать нетривиальные пути решения проблемы. Одной из самых обсуждаемых инициатив стало сотрудничество с Федеральной службой исполнения наказаний. Минсельхозпрод Бурятии провел серию встреч с представителями УФСИН, на которых обсуждалось возможное привлечение ресурсов исправительных учреждений к решению проблем нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве.Уже сегодня при УФСИН функционирует исправительный центр, где проживает порядка 200 человек, все они задействованы в трудовой деятельности на благо одного из предприятий. Успешным примером такого сотрудничества стал СПОК «Темник», открывший цех по переработке грубой шерсти овец и производству технического войлока на территории колонии в Гусиноозерске. На предприятии создано десять рабочих мест, что позволяет производить около 200 кг чистого войлока в смену.Еще одним направлением решения кадровых проблем стало расширение программы трудовой миграции. Как сообщали в правительстве региона, в республике меняется соотношение сил в среде гастарбайтеров. К привычным работникам из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Китая добавляются трудовые мигранты из Северной Кореи. Это решение объяснили снятием ограничений и острой необходимостью в рабочих руках для реализации масштабных проектов, в частности строительства театра «Байкал» и реновации центра Улан-Удэ.Чтобы справиться с кадровой проблемой, власти республики действуют в нескольких направлениях одновременно: пытаясь готовить собственные кадры через целевое обучение и усиление профориентации, они вынуждены применять меры «скорой помощи» в виде труда осужденных и масштабного привлечения иностранной рабочей силы.Успех в преодолении кризиса будет зависеть от того, удастся ли не просто заполнить вакансии, но и создать привлекательные условия труда, которые удержат в республике молодых и перспективных специалистов. Особое значение имеет развитие социальной инфраструктуры в районах, где расположены ключевые промышленные предприятия.Ситуация в Бурятии отражает общероссийские тенденции на рынке труда, но имеет и свои региональные особенности. Географическое положение, климатические условия и уровень экономического развития создают дополнительные вызовы для привлечения и удержания квалифицированных кадров. В этих условиях только совместные усилия власти, бизнеса и образовательных учреждений могут дать положительный результат и обеспечить республику необходимыми специалистами для реализации амбициозных проектов развития.