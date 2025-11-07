Общество 07.11.2025 в 15:30
Житель Бурятии обчистил женщину, у которой арендовал дом
Он втихую выставил на продажу ее лыжный костюм
Текст: Карина Перова
В Бурятии у 43-летней жительницы села Хоринск стащили пылесос и горнолыжный костюм. Затем вор выставил объявление о продаже одежды в местный районный паблик. На сообщение наткнулась сестра потерпевшей. После этого последняя обратилась в полицию.
Выяснилось, что женщину обчистил 28-летний мужчина, который арендует у нее частный дом. Сама она живет в другом городе.
Злоумышленник рассказал, что взломал навесной замок кладовой и вытащил оттуда пылесос и горнолыжный костюм. Техникой он решил пользовался сам, а костюм выставил на продажу за 3500 рублей, отметили в МВД по Бурятии.
По факту кражи завели «уголовку». Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.