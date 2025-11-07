Снегопад в Бурятии продолжится и ночью

По данным местных синоптиков, ночью 8 ноября на большей части территории Бурятии ожидается снег, местами сильные снегопады и установление снежного покрова. Ветер усилится до 15-20 м/с, а температура воздуха понизится на 8 и более градусов.

8 ноября по республике: ночью облачно, на большей части территории снег, местами сильный снегопад, снежные накаты, заносы! Днем прекращение осадков. Ветер 7-12 м/с, в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура ночью - 4…-9°, местами -14…-19°, днем -1…-7°.

Улан-Удэ: ночью снег, днем преимущественно без осадков. Ветер 8-13 м/с, ночью порывы до 16 м/с. Температура ночью -5…-7°, днем -3…-5°.

Фото: Номер один