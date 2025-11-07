Общество 07.11.2025 в 16:15
Жительница Бурятии вернула деньги, которые «утекли» аферистке из Тульской области
Сельчанка обратилась в прокуратуру
Текст: Карина Перова
Жительнице Тарбагатайского района Бурятии помогли вернуть ее сбережения, которые она под влиянием мошенников перевела на указанный ими счет. Она перечислила дропперу 35 тысяч рублей.
Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с владельца банковского счета суммы неправомерно полученного дохода. Выяснилось, что деньги поступили жительнице Тульской области.
«Мировой судья судебного участка № 48 Щекинского района Тульской области иск прокурора удовлетворил, с дроппера взысканы полная сумма похищенных средств, а также проценты за пользование ими», - отметили в прокуратуре Бурятии.
