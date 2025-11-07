Жительница Бурятии вернула деньги, которые «утекли» аферистке из Тульской области

Жительнице Тарбагатайского района Бурятии помогли вернуть ее сбережения, которые она под влиянием мошенников перевела на указанный ими счет. Она перечислила дропперу 35 тысяч рублей.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с владельца банковского счета суммы неправомерно полученного дохода. Выяснилось, что деньги поступили жительнице Тульской области.

«Мировой судья судебного участка № 48 Щекинского района Тульской области иск прокурора удовлетворил, с дроппера взысканы полная сумма похищенных средств, а также проценты за пользование ими», - отметили в прокуратуре Бурятии.