Жителей Улан-Удэ попросили передвигаться на трамваях

Председатель Комитета городского хозяйства Дмитрий Федоров, обратился к жителям Улан-Удэ с просьбой передвигаться по городу на трамваях. По его словам, это единственный на данный момент транспорт, который может беспрепятственно передвигаться по маршруту, минуя автомобильные пробки.

- Уважаемые горожане! Комитет городского хозяйства рекомендует временно отказаться от использования личного автотранспорта и воспользоваться городским трамваем. Также просим водителей соблюдать скоростной режим и пропускать снегоуборочную технику и посыпочные машины, которые сейчас работают в черте города. В случае необходимости уступайте им дорогу, - сказал Федоров.

Между тем, в соцсетях публикуют видео, где трамваи настолько переполнены, что практически с трудом закрывают двери. И это еще до наступления «часа пик».

Фото: Номер один