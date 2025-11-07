Общество 07.11.2025 в 16:38

Заставили подписать контракт на СВО и отняли всю выплату

В Иркутской области за вымогательство и похищение человека заключена под стражу группа лиц
A- A+
Текст: Иван Иванов
Заставили подписать контракт на СВО и отняли всю выплату
Фото: архив «Номер один»

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело в отношении группы лиц по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и угрозой его применения, с применением оружия, из корыстных побуждений), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Иркутской области.

По версии следствия, в 2024 году ангарчанин совместно со своими знакомыми решил незаконно завладеть чужим имуществом. Фигуранты предложили местному жителю приобрести у них автомобиль в рассрочку, чтобы в дальнейшем использовать это как повод для вымогательства. Спустя время продавцы авто потребовали деньги у потерпевшего. Забрав машину, они стали ему угрожать.

С целью оказания давления злоумышленники похитили молодого человека, поместили его в автомобиль, доставили в закрытое помещение, где инициатор преступной схемы предложил похищенному заключить контракт для участия в специальной военной операции. В конце октября 2024 года после подписания контракта и получения полагающейся выплаты потерпевший перевел на банковские счета троих участников преступной группы денежные средства в общей сумме 700 тысяч рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Преступная деятельность выявлена и пресечена при содействии сотрудников УФСБ России по Иркутской области.

В настоящее время семерым фигурантам в возрасте от 19 до 39 лет предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По местам их жительства проведены обыски, в ходе которых изъято оружие, ножи и техника.

 

Теги
вымогательство похищение человека иркутская область

Все новости

Заставили подписать контракт на СВО и отняли всю выплату
07.11.2025 в 16:38
Жителей Улан-Удэ попросили передвигаться на трамваях
07.11.2025 в 16:31
В бюджете Бурятии возникла огромная дыра
07.11.2025 в 16:27
Жительница Бурятии вернула деньги, которые «утекли» аферистке из Тульской области
07.11.2025 в 16:15
На ВСЖД обновлено 300 км пути в рамках ремонтной кампании нынешнего года
07.11.2025 в 15:54
Снегопад в Бурятии продолжится и ночью
07.11.2025 в 15:47
Житель Бурятии обчистил женщину, у которой арендовал дом
07.11.2025 в 15:30
В Улан-Удэ представили планы по созданию «Волшебного Байкала»
07.11.2025 в 15:26
В Улан-Удэ ищут владельцев «потеряшек»
07.11.2025 в 15:24
В Улан-Удэ «Волгобас» не вписался в остановку и лишился двери
07.11.2025 в 14:59
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
Жителей Улан-Удэ попросили передвигаться на трамваях
Но они не выдерживают наплыва горожан
07.11.2025 в 16:31
Жительница Бурятии вернула деньги, которые «утекли» аферистке из Тульской области
Сельчанка обратилась в прокуратуру
07.11.2025 в 16:15
Снегопад в Бурятии продолжится и ночью
К осадкам добавится ветер и понижение температуры
07.11.2025 в 15:47
Житель Бурятии обчистил женщину, у которой арендовал дом
Он втихую выставил на продажу ее лыжный костюм
07.11.2025 в 15:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru