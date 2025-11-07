Заставили подписать контракт на СВО и отняли всю выплату

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело в отношении группы лиц по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и угрозой его применения, с применением оружия, из корыстных побуждений), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Иркутской области.

По версии следствия, в 2024 году ангарчанин совместно со своими знакомыми решил незаконно завладеть чужим имуществом. Фигуранты предложили местному жителю приобрести у них автомобиль в рассрочку, чтобы в дальнейшем использовать это как повод для вымогательства. Спустя время продавцы авто потребовали деньги у потерпевшего. Забрав машину, они стали ему угрожать.

С целью оказания давления злоумышленники похитили молодого человека, поместили его в автомобиль, доставили в закрытое помещение, где инициатор преступной схемы предложил похищенному заключить контракт для участия в специальной военной операции. В конце октября 2024 года после подписания контракта и получения полагающейся выплаты потерпевший перевел на банковские счета троих участников преступной группы денежные средства в общей сумме 700 тысяч рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Преступная деятельность выявлена и пресечена при содействии сотрудников УФСБ России по Иркутской области.

В настоящее время семерым фигурантам в возрасте от 19 до 39 лет предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По местам их жительства проведены обыски, в ходе которых изъято оружие, ножи и техника.