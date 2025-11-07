В Бурятии жителей Онохоя заверили, что коровий крематорий безвреден

Завод по утилизации павшего скота возле села Старый Онохой Заиграевского района будет абсолютно безвредным для окружающей среды, заверили в минсельхозпроде Бурятии. Сообщается, что «коровий крематорий» не создаст угроз или неудобств для местных жителей. Напомним, онохойцев не обрадовало такое соседство.

Подчеркивается, что биологические отходы на предприятии будут уничтожать в сертифицированных современных сжигающих установках при температуре 1200°C. После их направят в камеру досжига, что исключает образование вредных газов и неприятных запахов. После сжигания остается 5% негорючего остатка, который можно захоранивать на полигонах (по ФЗ № 89).

«Холодильные камеры предотвратят любые запахи на территории завода даже во время подвоза биоотходов. Завод расположен в 1,5 км от жилой зоны, что в три раза превышает установленные законом требования. После завершения строительства будут проведены контрольные замеры воздуха в пяти точках для подтверждения экологической безопасности. Предприятие будет контролироваться целым рядом заинтересованных органов: государственная ветеринарная служба, Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Минприроды», - прокомментировали в минсельхозе РБ.

По новым требованиям Минсельхоза России (приказ №677) биоотходы нужно утилизировать – путем выкапывания траншей и сжигания с использованием горючих материалов, по согласованию МЧС. Создание новых скотомогильников запрещено уже сейчас, а использование старых возможно только до 2030 года.

«Новый завод позволит передать эту задачу профессионалам, обеспечивая законную утилизацию. Предоставлять биоотходы для утилизации не обязанность, а возможность. При желании гражданин также может утилизировать трупы своими силами в скотомогильниках до 2030 года и через сжигание в траншеях», - добавили в профильном министерстве.

Проект создаст 15 рабочих мест для местных жителей. Отмечается, что предприятие зарегистрировано по месту расположения и налоговые отчисления будут поступать как в бюджет Заиграевского района, так и сельского поселения.