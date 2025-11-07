Общество 07.11.2025 в 20:02

Мэр Улан-Удэ: «Для борьбы с непогодой мобилизованы все силы и службы»

С последствиями снегопада будут бороться круглосуточно
Текст: Карина Перова
Мэр Улан-Удэ: «Для борьбы с непогодой мобилизованы все силы и службы»
Фото: ТГ-канал Игоря Шутенкова

По данным синоптиков, снег в столице Бурятии будет идти всю ночь. Но, как подчеркнул мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем телеграм-канале, коммунальные службы будут ликвидировать последствия непогоды круглосуточно.

На дорогах города сложилась сложная ситуация. Несмотря на это, все муниципальные службы работают в усиленном режиме. Идет постоянная подсыпка наиболее сложных участков дорог: основные магистрали, склоны, подъемы.

«При обильном снегопаде подсыпка растаскивается почти сразу же, коммунальная техника идет повторно на самые актуальные участки. На помощь в сопровождение технике сквозь пробки выделены автомобили ГИБДД. Напоминаю, в Улан-Удэ, в отличие от других городов, запрещено использовать реагенты, это еще более осложняет работу коммунальщиков», - сказал Игорь Шутенков.

Когда снизится дорожный трафик, на линии выйдут «трактора-щётки» для объемной уборки снега. С 6 часов утра на улицах задействуют бобкэты-самосвалы. Сейчас работают пескоразбрасывающие машины, подготовлены запасы песка.

«Повторяю, мобилизованы все силы и службы для борьбы с непогодой, привлекаем дополнительную технику. Пожалуйста, без особой надобности не используйте личный автотранспорт», - заключил мэр Улан-Удэ.

Мэр Улан-Удэ: «Для борьбы с непогодой мобилизованы все силы и службы»
07.11.2025 в 20:02
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

