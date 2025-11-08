Общество 08.11.2025 в 11:17

Забайкалье сигнализирует SOS

Глава региона попросил помощи Москвы в ускорении поставок бензина
Текст: Иван Иванов
Острый дефицит бензина, поразивший страну в октябре в связи с массовыми внеплановыми ремонтами на российских НПЗ из-за налетов беспилотников, вынуждает регионы напрямую просить помощи у правительства России.

Власти Забайкалья попросили правительство РФ помочь ускорить поставку в регион бензина с нефтеперерабатывающих заводов Красноярского края и Иркутской области. Соответствующее письмо за подписью губернатора Александра Осипова направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина, подтвердили «Ъ» в региональном министерстве экономического развития.

По информации краевого минэка, дефицит бензина и дизельного топлива в регионе складывается не из-за его отсутствия у поставщиков, а по причине задержек в процессе транспортировки приобретенных партий. Правительство Забайкалья предпринимает усилия, чтобы решить вопрос с дефицитом, однако «необходима дополнительная помощь в этом направлении».

В конце октября стало известно, что Минэнерго РФ разрабатывает дополнительные меры, чтобы обеспечить достаточное предложение на рынке топлива. Как узнал «Ъ», для стабилизации топливного рынка правительство может создать секцию биржевых торгов нефтепродуктами для конечных потребителей. Аналитики полагают, что это может упростить доступ к топливу, но требует решения инфраструктурных и технических вопросов.

