Власти Улан-Удэ предотвратили угрозу теплоснабжения тысяч горожан

На планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поднял вопрос о ситуации на котельной «Улан-Удэстальмоста». Она обеспечивает теплом почти 4,5 тыс. потребителей. Одна из проблем – арест счетов завода и возможный риск дефицита угля на котельной.

Администрация Улан-Удэ приняла решение помочь предприятию. По поручению мэра Игоря Шутенкова из бюджета временно профинансировали поставку угля. Это позволило не допустить снижения параметров тепла в многоквартирных домах.

– Запас угля на котельной составляет 768,32 тонны. Персонал котельной укомплектован, старший состав находится на местах. Принято решение, что обеспечение теплом населения будет вести ПАО «ТГК-14» как единая теплоснабжающая организация, – доложил первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев.

Всего на котельной установлены четыре котлоагрегата с подключенной нагрузкой 20 Гкал/ч.