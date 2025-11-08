Мошенники придумали новую легенду, чтобы выманивать деньги у граждан. Теперь они представляются сотрудниками правоохранительных органов и убеждают «проверить подлинность купюр» – якобы по поручению следователя или в рамках «дистанционного обыска».

В киберполиции объясняют: никакого «дистанционного обыска» в законах не существует. Изъятие денег возможно только при личном участии следователя, понятых и оформлении официальных документов. Поэтому любые просьбы передать наличные курьеру, спрятать их в книгу или «отдать на проверку» – верный признак мошенничества.

Будьте особенно внимательны к фразам вроде «декларирование средств», «проверка купюр» или «дистанционный обыск». Если в разговоре звучат такие слова, лучше сразу прервать звонок и сообщить о нем в полицию.