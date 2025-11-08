Общество 08.11.2025 в 11:47

Мошенники придумали новую легенду, чтобы выманивать деньги у граждан

Теперь они представляются сотрудниками правоохранительных органов и убеждают «проверить подлинность купюр»
A- A+
Текст: Макар Захаров
Мошенники придумали новую легенду, чтобы выманивать деньги у граждан
«Номер один»

Мошенники придумали новую легенду, чтобы выманивать деньги у граждан. Теперь они представляются сотрудниками правоохранительных органов и убеждают «проверить подлинность купюр» – якобы по поручению следователя или в рамках «дистанционного обыска».

В киберполиции объясняют: никакого «дистанционного обыска» в законах не существует. Изъятие денег возможно только при личном участии следователя, понятых и оформлении официальных документов. Поэтому любые просьбы передать наличные курьеру, спрятать их в книгу или «отдать на проверку» – верный признак мошенничества.

Будьте особенно внимательны к фразам вроде «декларирование средств», «проверка купюр» или «дистанционный обыск». Если в разговоре звучат такие слова, лучше сразу прервать звонок и сообщить о нем в полицию.

Теги
мошенничество

Все новости

На Улан-Удэ обрушились рекордные 11,5 мм осадков
08.11.2025 в 12:09
Олег Кудинов: «Профессия защитника правопорядка всегда была и остается одной из самых опасных в нашем обществе»
08.11.2025 в 11:59
Мошенники придумали новую легенду, чтобы выманивать деньги у граждан
08.11.2025 в 11:47
Власти Улан-Удэ предотвратили угрозу теплоснабжения тысяч горожан
08.11.2025 в 11:42
Забайкалье сигнализирует SOS
08.11.2025 в 11:17
В России резко упали нефтегазовые доходы
08.11.2025 в 11:16
Подпись в обмен на дизайнерский стул
08.11.2025 в 11:08
Не выкидывай - отдай!
08.11.2025 в 08:00
В Бурятии прокуратура «пришпорила» муниципалов
08.11.2025 в 07:00
Мэр Улан-Удэ: «Для борьбы с непогодой мобилизованы все силы и службы»
07.11.2025 в 20:02
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
На Улан-Удэ обрушились рекордные 11,5 мм осадков
Пока город спал, на улицах гудели десятки машин, а с рассветом к ним присоединились 120 дворников
08.11.2025 в 12:09
Олег Кудинов: «Профессия защитника правопорядка всегда была и остается одной из самых опасных в нашем обществе»
В МВД по Республике Бурятия почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга
08.11.2025 в 11:59
Власти Улан-Удэ предотвратили угрозу теплоснабжения тысяч горожан
Из городского бюджета выделены средства на закупку угля для котельной «Улан-Удэстальмоста»
08.11.2025 в 11:42
Забайкалье сигнализирует SOS
Глава региона попросил помощи Москвы в ускорении поставок бензина
08.11.2025 в 11:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru