Олег Кудинов: «Профессия защитника правопорядка всегда была и остается одной из самых опасных в нашем обществе»

Сегодня представители ведомства, ветераны органов внутренних дел, родственники погибших и почетные гости собрались, чтобы почтить тех, кто, не страшась смертельной опасности, ценой своей жизни защитил закон и правопорядок.

Открывая мероприятие, министр внутренних дел по Республике Бурятия, генерал-майор полиции Олег Кудинов подчеркнул самоотверженность профессии правоохранителя: «Профессия защитника правопорядка всегда была и остается одной из самых опасных в нашем обществе. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью, сотрудники полиции ежедневно сталкиваются с ситуациями, сопряженными с риском для жизни. К сожалению, не обходится без потерь. Мы помним наших коллег. В эту скорбную дату мы выражаем слова сочувствия и искренние соболезнования родным и близким наших товарищей и склоняем головы перед их памятью», – отметил руководитель.

В МВД по Республике Бурятия при исполнении служебного долга погибло 110 сотрудников, 20 из них – в Северо-Кавказском регионе.