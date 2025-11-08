Общество 08.11.2025 в 12:09
На Улан-Удэ обрушились рекордные 11,5 мм осадков
Пока город спал, на улицах гудели десятки машин, а с рассветом к ним присоединились 120 дворников
Текст: Макар Захаров
За сутки в Улан-Удэ выпало 11,5 мм осадков – больше, чем за целый месяц.
Это около 17 сантиметров снега, который за ночь укрыл весь город.
На улицах всю ночь гудели 82 машины: автогрейдеры, щетки, пескоразбрасыватели. От снега расчистили 40 километров дорог. Особое внимание уделили подъемам, спускам, поворотам и пешеходным переходам. За снегопад на дороги высыпали 681 тонну песка.
Трамвайные пути тоже выдержали натиск. Сотрудники МУП «Управление трамвая» очистили рельсы, и утром транспорт вышел по расписанию.
С рассветом к работе вышли 120 дворников. Они убирают тротуары, остановки, лестницы.
Коммунальщики работают без передышки, возвращая городу привычный ритм.