Общество 08.11.2025 в 14:54

В бензин разрешат подмешивать спирт

Это позволит увеличить объемы продаж и снизить нехватку топлива в нашей стране
A- A+
Текст: Иван Иванов
В бензин разрешат подмешивать спирт
«Номер один»

Минфин подготовил изменения в Налоговый кодекс РФ, предполагающие обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина АИ-92. Это одна из поправок ко второму чтению законопроекта (№1026190-8), который входит в бюджетный пакет, сообщил «Интерфаксу» знакомый с документом источник.

При этом акциз обнуляется, если этиловый спирт поступает в адрес НПЗ, у которого есть свидетельство на переработку нефти.

Как поясняют источники «Интерфакса», мера призвана сделать рентабельным производство бензина с использованием спирта и необходима на случай, если предложений бензина на рынке будет недостаточно. Ранее «Коммерсантъ» писал, что вице-премьер Александр Новак направил в адрес премьер-министра Михаила Мишустина предложения о мерах дополнительной поддержки внутреннего топливного рынка. Одной из предлагаемых мер было создание экономических стимулов для применения этилового спирта в производстве бензина за счет отмены акциза на денатурированный этанол для производства бензина. Это может позволить увеличить поставки бензина на внутренний рынок на 100 тыс. тонн в месяц, рассчитывал он.

Сам Новак подтверждал журналистам, что «сегодня принимается решение о дополнительном обеспечении, чтобы с помощью определенных изменений, касающихся использования различных химических элементов, присадок, обеспечить вовлечение в производство той продукции, которая сегодня идет на экспорт – это даст дополнительные возможности для производства бензинов и дизельного топлива».

В целом идея неплоха. Спирта в стране много, он повышает октановое число топлива и убирает воду в бензобаках, которая нередко образуется при смене погоды.

Теги
бензин топливо

Все новости

В бензин разрешат подмешивать спирт
08.11.2025 в 14:54
На Улан-Удэ обрушились рекордные 11,5 мм осадков
08.11.2025 в 12:09
Олег Кудинов: «Профессия защитника правопорядка всегда была и остается одной из самых опасных в нашем обществе»
08.11.2025 в 11:59
Мошенники придумали новую легенду, чтобы выманивать деньги у граждан
08.11.2025 в 11:47
Власти Улан-Удэ предотвратили угрозу теплоснабжения тысяч горожан
08.11.2025 в 11:42
Забайкалье сигнализирует SOS
08.11.2025 в 11:17
В России резко упали нефтегазовые доходы
08.11.2025 в 11:16
Подпись в обмен на дизайнерский стул
08.11.2025 в 11:08
Не выкидывай - отдай!
08.11.2025 в 08:00
В Бурятии прокуратура «пришпорила» муниципалов
08.11.2025 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
На Улан-Удэ обрушились рекордные 11,5 мм осадков
Пока город спал, на улицах гудели десятки машин, а с рассветом к ним присоединились 120 дворников
08.11.2025 в 12:09
Олег Кудинов: «Профессия защитника правопорядка всегда была и остается одной из самых опасных в нашем обществе»
В МВД по Республике Бурятия почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга
08.11.2025 в 11:59
Мошенники придумали новую легенду, чтобы выманивать деньги у граждан
Теперь они представляются сотрудниками правоохранительных органов и убеждают «проверить подлинность купюр»
08.11.2025 в 11:47
Власти Улан-Удэ предотвратили угрозу теплоснабжения тысяч горожан
Из городского бюджета выделены средства на закупку угля для котельной «Улан-Удэстальмоста»
08.11.2025 в 11:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru