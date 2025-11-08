В бензин разрешат подмешивать спирт

Минфин подготовил изменения в Налоговый кодекс РФ, предполагающие обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина АИ-92. Это одна из поправок ко второму чтению законопроекта (№1026190-8), который входит в бюджетный пакет, сообщил «Интерфаксу» знакомый с документом источник.

При этом акциз обнуляется, если этиловый спирт поступает в адрес НПЗ, у которого есть свидетельство на переработку нефти.

Как поясняют источники «Интерфакса», мера призвана сделать рентабельным производство бензина с использованием спирта и необходима на случай, если предложений бензина на рынке будет недостаточно. Ранее «Коммерсантъ» писал, что вице-премьер Александр Новак направил в адрес премьер-министра Михаила Мишустина предложения о мерах дополнительной поддержки внутреннего топливного рынка. Одной из предлагаемых мер было создание экономических стимулов для применения этилового спирта в производстве бензина за счет отмены акциза на денатурированный этанол для производства бензина. Это может позволить увеличить поставки бензина на внутренний рынок на 100 тыс. тонн в месяц, рассчитывал он.

Сам Новак подтверждал журналистам, что «сегодня принимается решение о дополнительном обеспечении, чтобы с помощью определенных изменений, касающихся использования различных химических элементов, присадок, обеспечить вовлечение в производство той продукции, которая сегодня идет на экспорт – это даст дополнительные возможности для производства бензинов и дизельного топлива».

В целом идея неплоха. Спирта в стране много, он повышает октановое число топлива и убирает воду в бензобаках, которая нередко образуется при смене погоды.