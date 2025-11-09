150 лет назад в Верхнеудинске прошло первое заседание городской Думы

9 ноября 1875 года — историческая дата для столицы Бурятии. Ровно 150 лет назад в Верхнеудинске состоялось первое заседание городской Думы, положившее начало работе представительного органа власти. В состав думы вошли 36 гласных, а первым городским головой стал купец первой гильдии Иакинф Петрович Фролов.С момента образования думы Верхнеудинск ожил, торговля стала более активной, появились первые промышленные предприятия, а город стал активно благоустраиваться.«Сегодня, спустя 150 лет, дело гласных продолжает депутатский корпус Улан-Удэнского городского Совета VII созыва. Эта дата напоминает нам о важности местного самоуправления, его роли в развитии города», — рассказали в Улан-удэнском горсовете.Фото: пресс-служба улан-удэнского горсовета