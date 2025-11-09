В Улан-Удэ полицейские познакомили школьников со своей профессией

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел на театральной площади им. Лхасарана Линховоина столицы республики прошло масштабное профориентационное мероприятие «Будь в форме!», организованное МВД Бурятии. Участников акции приветствовала заместитель УРЛС МВД Бурятии Анна Дылыкова. Подполковник полиции подробно рассказала о порядке поступления в учебные заведения МВД России, требованиях, предъявляемых к кандидатам. Ребята узнали также о социальных гарантиях для сотрудников органов внутренних дел.О своих направлениях службы ребятам рассказали инспектора по делам несовершеннолетних, Госавтоинспекции, оперуполномоченные уголовного розыска, сотрудники подразделения охраны общественного порядка и пресс-службы министерства. Полицейские разъяснили молодым людям и гостям о способах обмана, используемых кибермошенниками, жертвами которых становятся учащиеся, о попытках злоумышленников вовлечь подростков в совершение противоправных деяний.Представитель Общественного совета при МВД Бурятии Солбон Хобраков отметил, что подобные мероприятия не просто знакомят учащихся с потенциальными местами работы, но и способствуют развитию их профессионального кругозора. В ходе масштабного профориентационного мероприятия участники встречи смогли задать интересующие их вопросы, получить консультацию от сотрудников полиции.Фото: МВД Бурятии