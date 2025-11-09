Общество 09.11.2025 в 16:13

Беспилотники стали доставлять заказы из ресторанов из Якутска в районы

Услуга роботов-курьеров пользуется большим спросом среди состоятельных клиентов
Текст: Иван Иванов
Беспилотники стали доставлять заказы из ресторанов из Якутска в районы
В Якутии начались регулярные полёты беспилотников, которые выполняют заказы клиентов на оперативную поставку блюд из ресторанов. Об этом сообщает портал SakhaLife. В Якутии в последние годы появилась прослойка состоятельных жителей, которые живут в районах и не хотят ездить в столицу региона с целью похода в ресторан. 

Выбирая на сайте заведения блюда, они могут в течение максимум 20 минут получить свой заказ. Пока регулярные полеты по маршруту осуществляются в п. Нижний Бестях, расположенный от Якутска на другом берегу. Расстояние в 45 минут, которое обычно люди преодолевают на пароме, дрон летит за 15-20 минут. Воздушный мост опробовали ещё в июле, сейчас он стал регулярным.

Проект реализуется при поддержке Фонда развития инноваций Якутии. Один из главных результатов — жители правобережья теперь могут оперативно получать заказы из якутских ресторанов, несмотря на сезонные трудности.

Фото: pixabay.com 

Теги
беспилотник

