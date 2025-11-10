В Улан-Удэ нашлась девочка, которая ушла из дома на Пугачева

В Улан-Удэ нашли 15-летнюю девочку, которая ранее ушла из дома на улице Пугачева, 9. Накануне в МВД по Бурятии подчеркнули, что с ней все в порядке.

Сейчас с подростком работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

«Благодарим неравнодушных граждан за бдительность, а представителей СМИ и блогосферы – за информационную поддержку», - прокомментировали в полиции Бурятии.