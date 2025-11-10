На дороги Улан-Удэ высыпали свыше 1,5 тысяч тонн песка

В Улан-Удэ продолжают очищать городские улицы от снега и ледяных наростов. За минувшие выходные на дороги было высыпано 1690 тонн песка и вывезено 1027 кубометров снега, между тем большая часть дорог остается пока скользкой и заснеженной.

Как рассказали в Комбинате по благоустройству, уборка происходит поэтапно: сначала участок очищает грейдер, затем трактор с щеткой и отвалом подметает оставшийся снег, формируя один вал вдоль дороги. Далее снегопогрузчик с помощью транспортера загружает снег в большегрузные машины.

Днем уборщики территорий вручную очищают дороги от снега и льда. Ежедневно на уборку выходит более 120 сотрудников. Они работают во всех районах города, подчеркнули в ведомстве.

Чтобы не мешать потоку машин, комплексные работы проводятся ночью.

- Днем дороги и тротуары убираем вручную и небольшой техникой, а также усиленно посыпаем дорожное полотно. Сообщить о необходимости подсыпать участок можно через чат-бот: @dispmbukbu_bot, - добавили в Комбинате по благоустройству.

Фото: Комбинат по благоустройству