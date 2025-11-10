В Тугнуйском заказнике в Бурятии нашли редкое растение

В Мухоршибирском районе Бурятии обнаружили редкий вид растения в Тугнуйском заказнике – перловник прутьевидный. На уникальную находку наткнулась экспедиция, которая проводит исследования по проекту «Сохранение манула – сохранение степей Байкальского региона».

Ученые Института общей и экспериментальной биологии СО РАН нашли новое место произрастания этого краснокнижного вида растений со статусом 3, БУ (близкий к угрожаемому). Ранее перловник прутьевидный видели лишь в Джидинском районе.

«Общий ареал охватывает Северный и Северо-Восточный Китай, Монголию. В Сибири редок: был обнаружен лишь в одном месте в Забайкальском крае», - добавили в БУ «Бурприрода».