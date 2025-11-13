Общество 13.11.2025 в 09:00

Восстановление финансовой репутации после банкротства

Как это сделать?
Текст: Номер один
Восстановление финансовой репутации после банкротства
Вопрос: «Можно ли восстановить финансовую репутацию после признания человека банкротом?» 

Андрей Николаевич В.

Восстановление финансовой репутации после признания несостоятельности - одна из ключевых задач для людей, прошедших через процедуру банкротства. Процедура финансового оздоровления неизбежно отражается на кредитном досье, что в дальнейшем осложняет оформление новых займов.

Начать следует с получения и детального изучения своей кредитной истории. Информация в ней хранится на протяжении семи лет с момента последнего обновления, после чего данные аннулируются. Это значит, что удалить негативные сведения досрочно не получится, но при грамотных действиях можно существенно повысить свой кредитный рейтинг.

Запросить отчет можно без оплаты два раза в год через порталы бюро кредитных историй (БКИ) или "Госуслуги".

Следующий этап - подача заявления на оспаривание некорректных сведений, если в отчете обнаружены несуществующие просрочки. Если в отчете обнаружены несуществующие просрочки, необходимо направить официальный запрос в соответствующее БКИ, приложив документальные основания для исправления информации. В заявлении следует четко указать все ошибочные записи, которые требуют корректировки.

Далее начинается активная работа над восстановлением финансовой репутации.

После завершения процедуры банкротства лучше воздержаться от обращений в банки как минимум на год, а затем постепенно демонстрировать восстановление платежеспособности.

Некоторые кредитные организации предлагают специальные программы для клиентов, желающих улучшить свою кредитную историю.

