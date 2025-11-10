В Бурятии назначили нового начальника райотдела полиции

В отделе МВД России по Кяхтинскому району назначен новый начальник. Им стал подполковник Эрдэм Бурунов, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».Эрдэм Бурунов родился в улусе Галтай Мухоршибирского района. После окончания средней школы поступил в школу милиции Читинского филиала Восточно-Сибирского юридического института. В органах правопорядка начал работать с 2006 года, когда был еще курсантом.После окончания школы милиции служил оперуполномоченным уголовного розыска в ОВД Мухоршибирского района. Затем проходил службу в армии. В 2013-2016 годах вновь работал в ОМВД России по Мухоршибирскому району.В августе 2016 года Эрдэма Бурунова перевели в Кяхту, где он занял должность заместителя начальника ИВС. Затем 4 года служил заместителем начальника полиции по оперативной работе. В 2022 году был назначен заместителем начальника отдела – начальником полиции. Его стаж службы в органах внутренних дел составляет 20 лет.