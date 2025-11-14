Штрафы на работе

Вопрос: «За что работодатель может оштрафовать работника?»

Ольга И.

Если работодатель пригрозил вам штрафом за опоздание или несоответствие дресс-коду, это незаконно. Материальные вычеты из зарплаты в качестве наказания запрещены Трудовым кодексом РФ, ст. 22 и 137.

Удержать часть зарплаты можно только в отдельных случаях, например:

- если вы не отработали аванс, полученный в счет зарплаты;

- не вернули неизрасходованный аванс, выданный на командировку;

- вам по ошибке перечислили лишние деньги.

За дисциплинарный проступок работодатель по закону может применить только:

- замечание;

- выговор;

- увольнение.

Важно! Если в вашей компании штрафуют сотрудников, вы можете оформить жалобу онлайн на сайте трудовой инспекции.