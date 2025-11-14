Штрафы на работе
Вопрос: «За что работодатель может оштрафовать работника?»
Ольга И.
Если работодатель пригрозил вам штрафом за опоздание или несоответствие дресс-коду, это незаконно. Материальные вычеты из зарплаты в качестве наказания запрещены Трудовым кодексом РФ, ст. 22 и 137.
Удержать часть зарплаты можно только в отдельных случаях, например:
- если вы не отработали аванс, полученный в счет зарплаты;
- не вернули неизрасходованный аванс, выданный на командировку;
- вам по ошибке перечислили лишние деньги.
За дисциплинарный проступок работодатель по закону может применить только:
- замечание;
- выговор;
- увольнение.
Важно! Если в вашей компании штрафуют сотрудников, вы можете оформить жалобу онлайн на сайте трудовой инспекции.