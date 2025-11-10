В Улан-Удэ спортивной школе № 16 «Забайкалец» присвоили имя Тайгиба Толбоева

По просьбе жителей Улан-Удэ спортивной школе № 16 «Забайкалец» присвоили имя Героя РФ, заслуженного летчика-испытателя Тайгиба Омаровича Толбоева. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Шутенков.

Тайгиб Толбоев пришёл на Улан-Удэнский авиазавод в конце 80-х, проработав там более 30 лет. Он освоил и испытал более 36 типов самолётов и вертолётов, осуществил 40 боевых вылетов.

В 2006 году мужчине вручили медаль «Золотая Звезда «Народного Героя Дагестана». А 9 мая 2007 года ему присвоили высокое звание «Героя России» за мужество при испытании новой авиатехники. Летом 2020 года стал почётным гражданином Бурятии.

«Тайгиба Омаровича не стало в 2021 году, но память об этом выдающимся человеке останется в нашем городе. Мы гордимся тем, что он жил и работал в нашем Улан-Удэ. И для воспитанников спортивной школы №16 он всегда будет ярким примером служения Отечеству», - отметил Игорь Шутенков.