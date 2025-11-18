Нарушение прав покупателей

Вопрос: «Что делать, если маркетплейс нарушает права потребителей?»

Юрий Т., г. Улан-Удэ

Если маркетплейс нарушил ваши права как покупателя, сообщите об этом администрации площадки или продавцу через форму обратной связи. Опишите ситуацию и предоставьте доказательства нарушений - например, фото дефектов приобретенного товара.

Если запрос не удовлетворили, напишите официальную претензию.

Укажите:

- ваши Ф. И. О. и контактные данные (адрес, телефон);

- наименование продавца;

- информацию о купленном товаре: стоимость, дату покупки и оплаты, марку, модель, серийный номер, размер;

- суть претензии;

- требования - например, возврат товара или компенсация;

- список документов, которые вы направили с претензией. Это могут быть копии кассового или товарного чека.

Составьте претензию в двух экземплярах - один отправьте заказным письмом на юридический адрес администрации маркетплейса, второй останется у вас.

Если это не помогло, обратитесь в Роспотребнадзор или идите в суд.