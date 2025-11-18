Нарушение прав покупателей
Вопрос: «Что делать, если маркетплейс нарушает права потребителей?»
Юрий Т., г. Улан-Удэ
Если маркетплейс нарушил ваши права как покупателя, сообщите об этом администрации площадки или продавцу через форму обратной связи. Опишите ситуацию и предоставьте доказательства нарушений - например, фото дефектов приобретенного товара.
Если запрос не удовлетворили, напишите официальную претензию.
Укажите:
- ваши Ф. И. О. и контактные данные (адрес, телефон);
- наименование продавца;
- информацию о купленном товаре: стоимость, дату покупки и оплаты, марку, модель, серийный номер, размер;
- суть претензии;
- требования - например, возврат товара или компенсация;
- список документов, которые вы направили с претензией. Это могут быть копии кассового или товарного чека.
Составьте претензию в двух экземплярах - один отправьте заказным письмом на юридический адрес администрации маркетплейса, второй останется у вас.
Если это не помогло, обратитесь в Роспотребнадзор или идите в суд.