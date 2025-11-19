Оформление больничного для самозанятых

Вопрос: «Правда ли, что самозанятым скоро можно будет оформить больничный?»

Леонид Р.

Нововведение станет экспериментальным. Оно вступит в силу в 2026 году и продлится до 2028 года. Ранее такой возможности у самозанятых граждан не было. С 1 января 2026 года правила изменятся. Оформить оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности смогут те, кто добровольно решит застраховаться в Социальном фонде и самостоятельно перечислять соответствующие ежемесячные взносы.

Его максимальный размер в год можно выбрать 35 тыс. либо 50 тыс. рублей. Точная сумма будет рассчитываться исходя из стажа и других параметров, Взносы невысокие – порядка 1 300 или около 1 900 рублей в месяц.

Участие в программе социального страхования – добровольное. При этом это надежный способ обезопасить себя в случае проблем со здоровьем при отсутствии дохода, подчеркнул он. В остальном условия эксперимента для самозанятых граждан остаются неизменными. Правительство России не планирует вносить коррективы в режим работы и налогообложения самозанятых граждан до 2028 года.

Напомним, что оформить статус самозанятого было можно с 2019 года. Это особый налоговый режим, который подходит тем, кто получает доходы от личной трудовой деятельности.