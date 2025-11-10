На севере Бурятии сохранится лавиноопасная обстановка

На территории Северо-Байкальского района Бурятии с 08:00 10 ноября до 08:00 11 ноября сохранится лавиноопасная обстановка. Особую опасность представляют участки, прилегающие к перевалу Даван-Гоуджекит, отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС со ссылкой на Бурятский ЦГМС.

Специалисты призывают воздержаться от посещения лавиноопасных мест в ближайшие дни. Всем туристическим группам необходимо за 10 дней до выхода на маршрут проинформировать территориальные подразделения МЧС России, следить за изменениями погоды, знать лавиноопасную обстановку, возможные риски и особенности маршрута.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью следует обращаться по номеру единой службы спасения «112».