Общество 10.11.2025 в 11:27

В Бурятии все районы получили паспорта готовности к отопительному сезону

Проверка проходила с 6 октября
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии все районы получили паспорта готовности к отопительному сезону
Фото: архив «Номер один»

Все районы Бурятии на данный момент получили паспорта готовности к отопительному сезону – это 30 муниципальных образований, городских округов и городских поселений. Забайкальское управление Ростехнадзора РБ проводило плановую проверку субъектов энергетики с 6 октября.

«Третий год подряд у нас наблюдается стопроцентное исполнение. Подготовку к зимнему периоду оценивают по бальной системе. Благодарим наши муниципалитеты, которые сделали все необходимое и выполнили все задачи», - сказал зампред правительства РБ Евгений Коркин.

Как отметили в минстрое Бурятии, в 2025 году на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, выделили 150 млн рублей.

Теги
отопительный сезон паспорт

Все новости

В Бурятии открыли мемориал погибшим бойцам СВО в Горхоне
10.11.2025 в 12:09
В Бурятии сельчанка обокрала пенсионера-соседа
10.11.2025 в 11:56
Приехавший в Бурятию иркутянин побил юношу и девушку
10.11.2025 в 11:38
В Бурятии все районы получили паспорта готовности к отопительному сезону
10.11.2025 в 11:27
В Бурятии бандиты похитили и ограбили военных
10.11.2025 в 11:07
На севере Бурятии сохранится лавиноопасная обстановка
10.11.2025 в 10:57
В Улан-Удэ рабочий обокрал заказчика, чтобы обустроить свой дом
10.11.2025 в 10:48
В Бурятии автомобиль врезался в трубу
10.11.2025 в 10:45
В Улан-Удэ спортивной школе № 16 «Забайкалец» присвоили имя Тайгиба Толбоева
10.11.2025 в 10:32
В Бурятии назначили нового начальника райотдела полиции
10.11.2025 в 10:22
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
В Бурятии открыли мемориал погибшим бойцам СВО в Горхоне
На плите увековечили имена 13 воинов
10.11.2025 в 12:09
В Бурятии сельчанка обокрала пенсионера-соседа
Деньги с его карты она потратила на продукты и спиртное
10.11.2025 в 11:56
На севере Бурятии сохранится лавиноопасная обстановка
Особую опасность представляют участки, прилегающие к перевалу Даван-Гоуджекит
10.11.2025 в 10:57
В Улан-Удэ спортивной школе № 16 «Забайкалец» присвоили имя Тайгиба Толбоева
Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Шутенков
10.11.2025 в 10:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru