В Бурятии все районы получили паспорта готовности к отопительному сезону

Все районы Бурятии на данный момент получили паспорта готовности к отопительному сезону – это 30 муниципальных образований, городских округов и городских поселений. Забайкальское управление Ростехнадзора РБ проводило плановую проверку субъектов энергетики с 6 октября.

«Третий год подряд у нас наблюдается стопроцентное исполнение. Подготовку к зимнему периоду оценивают по бальной системе. Благодарим наши муниципалитеты, которые сделали все необходимое и выполнили все задачи», - сказал зампред правительства РБ Евгений Коркин.

Как отметили в минстрое Бурятии, в 2025 году на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, выделили 150 млн рублей.