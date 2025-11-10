Общество 10.11.2025 в 11:56

В Бурятии сельчанка обокрала пенсионера-соседа

Деньги с его карты она потратила на продукты и спиртное
Текст: Елена Кокорина
В Заиграевском районе к уголовной ответственности привлечена местная жительница, подозреваемая в краже. Помогая соседу-пенсионеру по хозяйству, она прикарманила его карту и потратила с нее более 15 тысяч на продукты, спиртное и сигареты.

Обнаружив несколько списаний 65-летний мужчина обратился в полицию.

- Он рассказал, что 18 сентября распивал алкоголь в компании соседки. В течении следующих нескольких дней он злоупотреблял спиртным, а женщина приходила для помощи по хозяйству. 26 сентября мужчина решил воспользоваться банковской картой, однако не нашел ее. После в личном кабинете он увидел списание с карты более 15,5 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

Оперативниками уголовного розыска районного отдела полиции была задержана подозреваемая – 51-летняя ранее судимая соседка пенсионера. Она пояснила, что ранее мужчина давал ей свою карту для совершения покупок, она знала место ее хранения, поэтому забрала ее и несколько дней покупала в магазине продукты, спиртное и табачные изделия.

Возбуждено уголовное.

Фото: loon.site

Теги
кража

ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

