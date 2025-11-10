В Бурятии открыли мемориал погибшим бойцам СВО в Горхоне

В поселке Горхон Заиграевского района Бурятии 7 ноября состоялась торжественная церемония открытия мемориала воинам, погибшим в ходе специальной военной операции.

На плите увековечили имена 13 павших бойцов. Мемориал возвели за счёт бюджетных средств поселения, пожертвований родителей участников СВО и жителей.

«Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей за оказанную посильную финансовую помощь в строительстве мемориала. Всем добра и мира», - сказала глава сельского поселения «Горхонское» Анна Рудакова.